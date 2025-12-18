Достижения.рф

ВСУ ранили троих россиян дронами-камикадзе

Богомаз: трое мужчин пострадали при атаке дронов ВСУ на брянский поселок
Фото: iStock/maxim4e4ek

Три мирных жителя пострадали при атаке беспилотниками ВСУ на поселок Белая Березка в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.



По его словам, удар нанесли с помощью дронов-камикадзе. В результате трое мужчин получили легкие ранения, медики оказали им помощь. Осколки также повредили два легковых автомобиля. На месте работают сотрудники оперативных и экстренных служб.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что ВСУ атаковали Грайворонский район в ходе его рабочей поездки. В результате удара беспилотника загорелся автомобиль. Глава региона помог местным жителям потушить пожар.

Лидия Пономарева

