ВСУ расстреляли машину со своими солдатами

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Украинские военные обстреляли машину, в которой находились их сослуживцы, сообщает Telegram-канал «Старше Эдды».
Согласно источнику, несколько украинских солдат, оказавшихся под наступлением российских войск под Харьковом, смогли добраться до спрятанного в лесу УАЗа и попытались вырваться из окружения. Однако на пути они попали под огонь своих же коллег, не знавших, кто был в машине.
«Похоже, что вид несущегося на них УАЗа так испугал своих, что они открыли огонь из всех стволов, попав в своих же», — говорится в сообщении.Читайте также:
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Артем Кузьмин