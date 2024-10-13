ВСУ разрушили девятиэтажку в Угледаре, под завалами которой умирали люди

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Украинские войска разрушили многоэтажный жилой дом в Угледаре, под завалами которого несколько суток умирали люди. Об этом эвакуированная из города беженка рассказала в беседе с ТАСС.
Она отметила, что раньше на девятом этаже этого дома была возможность поймать сеть. Местные жители ходили туда позвонить или отправить смс. Но, когда ВСУ узнали об этом, они выстрелили в дом, и он рухнул.
Тогда погибли шесть человек. Младшему из них было 16 лет – юноша ходил в дом, чтобы скачивать игры. Люди, оказавшиеся под завалами стонали несколько дней, однако украинские военные отказались помогать местным жителям разбирать завалы. В итоге никого попавшего туда не удалось спасти.
Беженка добавила, что мать погибшего подростка после произошедшего ещё долгое время ходила к завалам – приносила печенье и подолгу сидела у места гибели сына.
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Тогда погибли шесть человек. Младшему из них было 16 лет – юноша ходил в дом, чтобы скачивать игры. Люди, оказавшиеся под завалами стонали несколько дней, однако украинские военные отказались помогать местным жителям разбирать завалы. В итоге никого попавшего туда не удалось спасти.
Беженка добавила, что мать погибшего подростка после произошедшего ещё долгое время ходила к завалам – приносила печенье и подолгу сидела у места гибели сына.
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Анастасия Чинкова