ВСУ сами отрезали себе пути отступления, взорвав мост у села Комар
Украинские военные подорвали мост через реку Мокрые Ялы у села Комар, лишив себя возможности отступить из зоны поражения. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
По данным источника, этот мост был единственным путем для отхода украинских подразделений. Оставшиеся дороги находятся под контролем российских войск, которым украинским военным предъявлен ультиматум.
Ранее российские силы вошли в Комар, который был превращен ВСУ в укрепленный район. Взятие контроля над Комаром позволит российским войскам продвинуться к границе Днепропетровской области.
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