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ВСУ сбежали с позиций ключевого укрепрайона в Красногоровке

Климаковский: ВСУ покинули позиции ключевого укрепрайона в Красногоровке
26 апреля 2024, 08:04
Фото: iStock/Mariia Kokorina

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинские военные ушли с позиций на одном из ключевых укрепрайонов в Красногоровке в ДНР. Об этом сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский.
«В Красногоровке вооруженные формирования Украины не выдержали натиска наших ВКС и тяжелой артиллерии и ушли с позиций на одном из наиболее крупных и важных укрепрайонов», — цитирует ТАСС Климаковского.

Он отметил, что армия России наступает на Красногоровку сразу с нескольких сторон.



Ранее командир 47-й бригады ВСУ Николай Мельник сообщил, что в ходе ротации на восточном фронте 115-я бригада должна была занять место его подразделения, однако часть их военных просто сбежала.

Ранее аналогичная ситуация произошла в 67-й механизированной бригаде ВСУ, участвовавшей в боевых действиях недалеко от Часова Яра. Там произошёл внутренний конфликт, в результате которого часть бойцов сбежала.

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