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Украинские военные ушли с позиций на одном из ключевых укрепрайонов в Красногоровке в ДНР. Об этом сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский.
«В Красногоровке вооруженные формирования Украины не выдержали натиска наших ВКС и тяжелой артиллерии и ушли с позиций на одном из наиболее крупных и важных укрепрайонов», — цитирует ТАСС Климаковского.
Он отметил, что армия России наступает на Красногоровку сразу с нескольких сторон.
Ранее командир 47-й бригады ВСУ Николай Мельник сообщил, что в ходе ротации на восточном фронте 115-я бригада должна была занять место его подразделения, однако часть их военных просто сбежала.
Ранее аналогичная ситуация произошла в 67-й механизированной бригаде ВСУ, участвовавшей в боевых действиях недалеко от Часова Яра. Там произошёл внутренний конфликт, в результате которого часть бойцов сбежала.
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Элина Позднякова