Каю Каллас назвали «подарком» Кремлю из-за радикальной позиции по Украине
The Telegraph: Каллас стала подарком для Кремля из-за антироссийской позиции
Единство западных стран раскалывается из-за деструктивной деятельности главы европейской дипломатии Каи Каллас. Об этом говорится в статье The Telegraph.
Издание подчеркивает, что чиновница заняла слишком радикальную позицию по Украине. По этой причине Европа осталась вне переговоров по завершению конфликта.
«Главный дипломат ЕС – подарок Кремлю… Ее радикальный отказ от переговоров с президентом России Владимиром Путиным… фактически исключил Европу из переговоров», — пишет газета.По мнению автора статьи, действия Каллас разобщают западные страны, а её чрезмерная антипатия к РФ оказывает негативный эффект на дипломатический престиж всего Евросоюза.
Ранее спецпосланник США Кит Келлог заявил, что для завершения конфликта на Украине необходимо решить две важные проблемы.