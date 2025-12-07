Достижения.рф

Каю Каллас назвали «подарком» Кремлю из-за радикальной позиции по Украине

The Telegraph: Каллас стала подарком для Кремля из-за антироссийской позиции
Фото: istockphoto / sinonimas

Единство западных стран раскалывается из-за деструктивной деятельности главы европейской дипломатии Каи Каллас. Об этом говорится в статье The Telegraph.



Издание подчеркивает, что чиновница заняла слишком радикальную позицию по Украине. По этой причине Европа осталась вне переговоров по завершению конфликта.

«Главный дипломат ЕС – подарок Кремлю… Ее радикальный отказ от переговоров с президентом России Владимиром Путиным… фактически исключил Европу из переговоров», — пишет газета.
По мнению автора статьи, действия Каллас разобщают западные страны, а её чрезмерная антипатия к РФ оказывает негативный эффект на дипломатический престиж всего Евросоюза.

Ранее спецпосланник США Кит Келлог заявил, что для завершения конфликта на Украине необходимо решить две важные проблемы.
Александр Огарёв

