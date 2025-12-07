07 декабря 2025, 06:33

The Telegraph: Каллас стала подарком для Кремля из-за антироссийской позиции

Фото: istockphoto / sinonimas

Единство западных стран раскалывается из-за деструктивной деятельности главы европейской дипломатии Каи Каллас. Об этом говорится в статье The Telegraph.





Издание подчеркивает, что чиновница заняла слишком радикальную позицию по Украине. По этой причине Европа осталась вне переговоров по завершению конфликта.



«Главный дипломат ЕС – подарок Кремлю… Ее радикальный отказ от переговоров с президентом России Владимиром Путиным… фактически исключил Европу из переговоров», — пишет газета.