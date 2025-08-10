ВСУ сбрасывают на Запорожскую область заминированные туши животных

10 августа 2025, 19:58

Фото: iStock/Yaroslav Litun

Операторы дронов ВСУ минируют дороги в тыловых районах Запорожской области, сбрасывая с беспилотников туши мёртвых животных и птиц, начинённые взрывными устройствами. Об этом РИА Новости рассказал заместитель командира роты 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» с позывным «Фара».