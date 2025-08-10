ВСУ сбрасывают на Запорожскую область заминированные туши животных
Операторы дронов ВСУ минируют дороги в тыловых районах Запорожской области, сбрасывая с беспилотников туши мёртвых животных и птиц, начинённые взрывными устройствами. Об этом РИА Новости рассказал заместитель командира роты 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» с позывным «Фара».
Военнослужащий рассказал, что украинские бойцы освежевывают тушки животных – зайцев, куропаток или фазанов – вставляют туда мины и сбрасывают на дорогу, чтобы создать видимость, будто их кто-то сбил.
Он отметил, что военным приходится быть очень осторожными: при виде подозрительных предметов на дороге они либо объезжают их, либо останавливаются и внимательно проверяют. Если находят мину, сразу докладывают сапёрам, которые обезвреживают взрывные устройства. Однако зачастую бойцы делают это самостоятельно, используя свой опыт и аккуратно приводя мины в действие.
«Фара» также объяснил, что такая тактика украинских военных связана с настроениями внутри армии, где многие понимают, что проигрывают, и поэтому пытаются «пакостить» любыми доступными способами.
