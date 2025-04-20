ВСУ семь раз обстреляли Горловку на фоне пасхального перемирия

Фото: iStock/bpawesome
ВСУ седьмой раз с начала суток обстреляли Горловку на фоне объявленного пасхального перемирия. Об этом сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики (ДНР).
Отмечается, что в 20:10 мск был зафиксирован обстрел из населённого пункта Дылеевка на Украине в сторону Горловки. Для ударов ВСУ использовали артиллерию натовского калибра 155 мм. В общей сложности было выпущено четыре снаряда.
Ранее сообщалось, что с 6:30 утра 20 апреля украинские войска произвели шесть ударов, выпустив 20 снарядов. Также в 14:35 Горловка была атакована дроном-камикадзе. Помимо этого, были применены кассетные боеприпасы.
Читайте также:
Захарова: Украина нарушила пасхальное перемирие, применив HIMARS
В Кремле высказались о продлении пасхального перемирия
Освобождение Шевченко и Олешни, давление на позиции ВСУ по всем фронтам: последние новости СВО на 20 апреля
Ранее сообщалось, что с 6:30 утра 20 апреля украинские войска произвели шесть ударов, выпустив 20 снарядов. Также в 14:35 Горловка была атакована дроном-камикадзе. Помимо этого, были применены кассетные боеприпасы.
Читайте также:
Захарова: Украина нарушила пасхальное перемирие, применив HIMARS
В Кремле высказались о продлении пасхального перемирия
Освобождение Шевченко и Олешни, давление на позиции ВСУ по всем фронтам: последние новости СВО на 20 апреля
Анастасия Чинкова