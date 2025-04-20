Захарова: Украина нарушила пасхальное перемирие, применив HIMARS

Мария Захарова (фото: mid.ru)
Украина нарушала пасхальное перемирие, использовав для ударов американские РСЗО HIMARS. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление Госдепа США, выразившего надежду на продление перемирия между Москвой и Киевом после Пасхи.
Захарова в своём Telegram-канале написала, что во время Пасхи украинские войска не соблюдали объявленное президентом России Владимиром Путиным и поддержанное Владимиром Зеленским перемирие.
Дипломат подчеркнула, что это была не случайность, а закономерность, поскольку во время моратория на удары по топливно-энергетическому комплексу ВСУ продолжали целенаправленно ударять именно по таким объектам на территории России. При этом, Владимир Зеленский, как и в нынешней ситуации, согласился соблюдать условия ограничений.
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Дипломат подчеркнула, что это была не случайность, а закономерность, поскольку во время моратория на удары по топливно-энергетическому комплексу ВСУ продолжали целенаправленно ударять именно по таким объектам на территории России. При этом, Владимир Зеленский, как и в нынешней ситуации, согласился соблюдать условия ограничений.
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Анастасия Чинкова