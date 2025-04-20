Освобождение Шевченко и Олешни, давление на позиции ВСУ по всем фронтам: последние новости СВО на 20 апреля

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ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».
Курская область
ВС РФ продолжают освобождать курское приграничье. Накануне Министерство обороны объявило о взятии хутора Олешня.
Бойцы из отряда «Север» смогли преодолеть оборону противника и захватить последний укреплённый пункт ВСУ. Сражение за этот укрепрайон длилось долго, однако сопротивление противника было сломлено, и все, кто не сдался в плен, были уничтожены.
В данный момент ВСУ контролируют только населённый пункт Горналь, расположенный на границе с Сумской областью. Боевые действия в этом районе носят интенсивный характер, поскольку противник явно не намерен соблюдать режим прекращения огня.
Белгородская область
За минувшие сутки ВСУ дважды пытались пересечь границу в районе населенного пункта Поповка. Первый отряд подорвался на минных полях, а второй был уничтожен с помощью беспилотников.
На границе продолжаются боестолкновения в районе Демидовка – Поповка. Украинские военные не смогли развить успех в наступлении и оказались в тупике позиционных сражений, понеся значительные потери в технике и живой силе.
Покровское направление
В районах сёл Зелёное, Даченское, Лысовка и Сухой Яр украинские войска проводят контратаки. В этих местах идут ожесточённые бои, сопровождающиеся большими потерями.
На восточном участке фронта российская авиация и артиллерия атакуют позиции ВСУ в Малиновке и Мирном. Это позволяет ВС РФ продвигаться вперёд в Миролюбовке, где также продолжаются боевые действия.
Российские военные атаковали позиции ВСУ в лесных массивах рядом с населённым пунктом Зверево, подойдя вплотную к окраинам Леонтовичей. В районе северо-восточной части населённого пункта Шевченко продолжаются интенсивные боестолкновения.
Купянское направление
Подразделения российской армии продвинулись на один километр в южном направлении от населённого пункта Лозовая. На западном берегу реки Оскол военнослужащие ВС РФ заняли новые позиции на восточной окраине населённого пункта Малая Шапковка, что позволило им контролировать ключевые пути к селу.
В окрестностях Кутьковки под контроль российских военных перешли пять опорных позиций противника. Наступление ВС РФ продолжается в направлении Каменки.
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Торецкое направление
Министерство обороны Российской Федерации сообщило об освобождении населённого пункта Шевченко. На противоположном участке так называемого «кармана» российские военные сражаются за северную часть Сухой Балки и атакуют укреплённый пункт, расположенный к востоку от дороги.
В районе шахты Святой Матроны Московской, расположенной севернее Торецка, продолжаются боевые действия. Вооружённые силы Российской Федерации продвинулись на 300 метров и заняли позиции на окраине. На востоке от Торецка территория, находящаяся под контролем, увеличилась на 500 метров в сторону Дылеевки.
Угледарское направление
ВС РФ почти полностью окружили населённый пункт Вольное Поле, продвигаясь с двух направлений — северного и южного. В процессе операции были освобождены от вражеских сил три лесные полосы и взяты под контроль два укреплённых пункта противника.
В районе Отрадного территория под контролем российских военных увеличилась на 2 километра по линии фронта. Подразделения ВС РФ, оснащённые техникой, приблизились к восточной части населённого пункта Богатырь. Они заняли территорию лесного массива и возвышенность, что открывает возможности для дальнейшего продвижения.
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