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Освобождение Шевченко и Олешни, давление на позиции ВСУ по всем фронтам: последние новости СВО на 20 апреля

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».

Курская область


ВС РФ продолжают освобождать курское приграничье. Накануне Министерство обороны объявило о взятии хутора Олешня.

Бойцы из отряда «Север» смогли преодолеть оборону противника и захватить последний укреплённый пункт ВСУ. Сражение за этот укрепрайон длилось долго, однако сопротивление противника было сломлено, и все, кто не сдался в плен, были уничтожены.

В данный момент ВСУ контролируют только населённый пункт Горналь, расположенный на границе с Сумской областью. Боевые действия в этом районе носят интенсивный характер, поскольку противник явно не намерен соблюдать режим прекращения огня.

Белгородская область


За минувшие сутки ВСУ дважды пытались пересечь границу в районе населенного пункта Поповка. Первый отряд подорвался на минных полях, а второй был уничтожен с помощью беспилотников.

На границе продолжаются боестолкновения в районе Демидовка – Поповка. Украинские военные не смогли развить успех в наступлении и оказались в тупике позиционных сражений, понеся значительные потери в технике и живой силе.

Покровское направление


В районах сёл Зелёное, Даченское, Лысовка и Сухой Яр украинские войска проводят контратаки. В этих местах идут ожесточённые бои, сопровождающиеся большими потерями.

На восточном участке фронта российская авиация и артиллерия атакуют позиции ВСУ в Малиновке и Мирном. Это позволяет ВС РФ продвигаться вперёд в Миролюбовке, где также продолжаются боевые действия.

Российские военные атаковали позиции ВСУ в лесных массивах рядом с населённым пунктом Зверево, подойдя вплотную к окраинам Леонтовичей. В районе северо-восточной части населённого пункта Шевченко продолжаются интенсивные боестолкновения.

Купянское направление


Подразделения российской армии продвинулись на один километр в южном направлении от населённого пункта Лозовая. На западном берегу реки Оскол военнослужащие ВС РФ заняли новые позиции на восточной окраине населённого пункта Малая Шапковка, что позволило им контролировать ключевые пути к селу.

В окрестностях Кутьковки под контроль российских военных перешли пять опорных позиций противника. Наступление ВС РФ продолжается в направлении Каменки.

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Торецкое направление


Министерство обороны Российской Федерации сообщило об освобождении населённого пункта Шевченко. На противоположном участке так называемого «кармана» российские военные сражаются за северную часть Сухой Балки и атакуют укреплённый пункт, расположенный к востоку от дороги.

В районе шахты Святой Матроны Московской, расположенной севернее Торецка, продолжаются боевые действия. Вооружённые силы Российской Федерации продвинулись на 300 метров и заняли позиции на окраине. На востоке от Торецка территория, находящаяся под контролем, увеличилась на 500 метров в сторону Дылеевки.

Угледарское направление


ВС РФ почти полностью окружили населённый пункт Вольное Поле, продвигаясь с двух направлений — северного и южного. В процессе операции были освобождены от вражеских сил три лесные полосы и взяты под контроль два укреплённых пункта противника.

В районе Отрадного территория под контролем российских военных увеличилась на 2 километра по линии фронта. Подразделения ВС РФ, оснащённые техникой, приблизились к восточной части населённого пункта Богатырь. Они заняли территорию лесного массива и возвышенность, что открывает возможности для дальнейшего продвижения.

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Россия вернула 246 военных из украинского плена
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#авиация
#контроль
#операции
#всу
#вс рф
#украина
#статьи
Самолет с вернувшимися из плена бойцами РФ приземлился
«Известия»: Самолет с вернувшимися из плена бойцами ВС РФ приземлился в Подмосковье
20 апреля 2025, 05:11

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

Самолет с освобожденными из плена российскими военнослужащими приземлился в Московской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Известия», отметив, что бойцов встретили аплодисментами.
На стоянке военнослужащих уже ждали автобусы.

По данным Минобороны РФ, 19 апреля в результате переговоров с украинской стороной удалось вернуть 246 российских военных. Взамен переданы 246 пленных ВСУ.

Также в гуманитарном обмене в качестве жеста доброй воли участвовали раненые: 31 украинский военнослужащий был освобожден в обмен на 15 россиян, нуждающихся в срочном лечении. Посредником в переговорах выступили Объединенные Арабские Эмираты.

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#вс рф
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CNN: пасхальное перемирие настроит Трампа на пророссийский лад
20 апреля 2025, 03:29

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Объявленное президентом России пасхальное перемирие может усилить пророссийские настроения Дональда Трампа в вопросах урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщает телеканал CNN.
CNN предполагает, что жест Москвы может осложнить позицию Киева, если перемирие будет нарушено. Кроме того, телеканал указывает на риски логистических проблем для ВСУ в случае соблюдения режима прекращения огня.

«Это, вероятно, подстегнет Трампа к временами промосковскому определению конфликта. Это также может вызвать сложности для Украины, когда ее неизбежно обвинят в нарушении того, что Вашингтон может счесть жестом доброй воли со стороны Москвы», — передал канал.
В ООН отреагировали на объявление Путиным пасхального перемирия
В ООН отреагировали на объявление Путиным пасхального перемирия
Перемирие, действующее с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля, было представлено Владимиром Путиным как шаг к миру с ожиданием аналогичного ответа от Украины. Российский лидер подчеркнул, что войска готовы к возможным провокациям.

Эта предусмотрительность себя оправдала. Вечером 19 апреля выяснилось, что ВСУ нарушили пасхальное перемирие. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что уже с 18:00 зафиксировали несколько атак: Алешки — FPV-дроны, миномет, Голая Пристань — удары дронов-камикадзе, Каховка — не менее шести сбросов с БПЛА.

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#всу
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#россия
#пасха
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В российском регионе создали мобилизационный резерв «Барс 39»
В Калининградской области создали боевой мобилизационный резерв «Барс 39»
20 апреля 2025, 02:35

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

В Калининградской области сформирован мобилизационный резерв «БАРС 39», куда вошли военнослужащие запаса и контрактники. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных в своем Telegram-канале.
«Ко мне поступало много просьб от жителей и ветеранских организаций создать в регионе мобилизационный людской резерв из граждан в запасе и контрактников. Нужная мера для укрепления теробороны региона. Обратился в Минобороны России. Получил поддержку», — сообщил он.
Первая группа резервистов уже приступила к тренировкам на полигоне Хмелевка, где губернатор лично вручил им шевроны и поздравил с началом подготовки. Набор в «БАРС 39» продолжается.

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«Желающие записаться, звоните по номеру: 8 (4012) 53-26-63. Или приходите в военные комиссариаты по месту воинского учёта или прибывания», — добавил он.
Ранее сообщалось, что крупнейший с начала конфликта обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 19 апреля при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). В рамках акции по формуле «246 на 246» стороны освободили по 246 человек. В качестве жеста доброй воли Россия передала Украине 31 раненого военнопленного, в обмен на 15 раненых российских бойцов, которые нуждаются в срочной медицинской помощи.

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#губернатор
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Россиянам рассказали о важной детали обмена пленными с Украиной
МИД ОАЭ: обмен пленными 19 апреля между РФ и Украиной стал самым крупнейшим
20 апреля 2025, 01:36

Фото: iStock/opolja

Крупнейший с начала конфликта обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 19 апреля при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом заявили в Министерстве иностранных (МИД) ОАЭ, передает ТАСС.
Согласно данным ведомства, в рамках акции по формуле «246 на 246» стороны освободили по 246 человек. С начала 2024 года ОАЭ способствовали возвращению более 3,7 тысяч задержанных.

Также стоит уточнить: в качестве жеста доброй воли Россия передала Украине 31 раненого военнопленного, в обмен на 15 раненых российских бойцов, которые нуждаются в срочной медицинской помощи.

В МИД подчеркнули, что стороны конфликта поддержали посреднические усилия, и выразили готовность продолжать поиск путей мирного урегулирования.

«ОАЭ успешно выступили посредником в новом обмене пленными между Российской Федерацией и Украиной, который стал крупнейшим с момента начала конфликта между двумя странами», — указывалось в сообщении.
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#мид
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#акции
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В ООН отреагировали на объявление Путиным пасхального перемирия
ООН приняла к сведению перемирие РФ на Пасху и призывает к прочному миру на Украине
20 апреля 2025, 00:44

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

ООН приняла к сведению объявленное Россией пасхальное перемирие, которое действует с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля. Об этом сообщил представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.
«Мы принимаем к сведению объявление Российской Федерацией временного пасхального перемирия. Мы последовательно призываем к длительному прекращению огня в Украине и вновь заявляем о нашей поддержке значимых усилий по достижению справедливого, прочного и всеобъемлющего мира», — передает его слова РИА Новости.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что режим прекращения огня призван обеспечить безопасность во время празднования Пасхи. Он выразил надежду, что Украина присоединится к инициативе, но подчеркнул, что российские войска готовы к возможным провокациям и нарушениям перемирия.

При этом поздним вечером 19 апреля сообщалось, что губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о нарушении ВСУ пасхального перемирия. Перемирие, действующее с 18:00 мск 19 апреля до полуночи 21 апреля, было призвано обеспечить безопасность в праздничные дни. Однако уже в первые часы после его вступления в силу украинские силы нанесли удары по нескольким населенным пунктам.

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