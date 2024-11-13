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ВСУ создали разветвленную сеть опорных пунктов под Суджей в Курской области. Об этом сообщил РИА Новости начальник артиллерии отдельного разведывательно-штурмового отряда «Клуни» добровольческого корпуса с позывным «Лысый».
По словам военного, один из опорников ВСУ «давненько беспокоит» его отряд и стал плановой целью. Российский боец подчеркнул, что сеть противника в этом районе является довольно широкой.
«Лысый» добавил, что до этого «ВС РФ отработали укрепрайон и взводный опорный пункт» ВСУ.
Напомним, 6 августа украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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«Лысый» добавил, что до этого «ВС РФ отработали укрепрайон и взводный опорный пункт» ВСУ.
Напомним, 6 августа украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Екатерина Коршунова