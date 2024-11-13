ВСУ создали сеть опорных пунктов под Суджей

В Сочи уволили специалиста департамента городского хозяйства и замначальника отдела бухучета и экономического планирования города Любовь Гашкову после того, как она на встрече с жителями назвала участников СВО убийцами, сидельцами и мошенниками, об этом сообщили в местной мэрии.