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Появились новые кадры штурма села Урожайное в ДНР

«ЗВЕЗДА»: штурмовики группировки «Восток» передвигаются на багги и мотоциклах
22 июля 2024, 12:00
Фото: iStock/IherPhoto

Фото: iStock/IherPhoto

Опубликованы новые кадры штурма села Урожайное в ДНР. Мотострелки и танкисты из Бурятии первыми проламывали оборону. Об этом пишет телеканал «ЗВЕЗДА».
Сообщается, что целое отделение пехоты Вооруженных сил Украины сдалось в плен.

По словам штурмовика с позывным Шкет, FPV-дроны не дремлют.



«Это тяжело, когда ты заезжаешь, дроны тебя видят, позицию, и по тебе работает сразу все, что есть там», — поделился военный.

Заместитель командира штурмовой роты с позывным Топхар рассказал, что боевики ВСУ применяют в основном FPV-дроны. Он добавил, что больше воевать они ничем не умеет.

Источник уточняет, что штурмовики танкового соединения группировки «Восток» используют багги и кроссовые мотоциклы. Скорость настолько высока, что боевики ВСУ не успевают поднимать ударные дроны в небо, а также навести артиллерию.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Вооруженные силы ВС РФ освободили село Урожайное в Донецкой Народной Республике 14 июля. Было нанесено поражение в населенных пунктах Водяное, Пречистовка, Великая Новоселка и Макаровка 72-й, 58-й, 128-й и 1-й танковой бригадам украинской армии.

Ранее пленный заявил, что ВСУ скрывают от мобилизованных их отправку на штурм. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Пушилин рассказал о продвижении ВС РФ в Красногоровке
Пушилин: российские войска ежедневно освобождают новые дома в Красногоровке
22 июля 2024, 13:12

Фото: сайт Кремля

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что ВС РФ ежедневно продвигаются в Красногоровке. Об этом Пушилин сообщил в эфире телеканала «Россия 24».
По словам главы ДНР, Красногоровка является следующим относительно крупным населенным пунктом после Авдеевки. Пушилин отметил, что бои еще продолжаются, поскольку враг сопротивляется, однако ежедневно освобождаются новые части Красногоровки.

Ранее немецкий журналист Юлиан Репке написал, что ВСУ за неделю потеряли несколько деревень и десятки квадратных километров территории. По его словам, Украина продолжит терять свои города и населенные пункты.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
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В Одесской области прогремели взрывы
22 июля 2024, 12:33

Фото: istockphoto / RamonCast

В Одессе и Одесской области прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, сообщило издание «Зеркало недели».
На фоне взрывов, происходящих в регионе, была объявлена воздушная тревога. Издание «Страна» опубликовало фотографию столба дыма, поднимающегося над Одессой после взрыва.

«Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер призвал всех жителей и гостей региона укрыться в убежищах до отмены воздушной тревоги. В 10:15 по московскому времени тревогу отменили», — сообщили в издании.

Министерство обороны России подчёркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины, а также по связанной с ними инфраструктуре.

Последний взрыв в Одессе произошёл вечером 18 июля. Тогда в городе также объявили воздушную тревогу.

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#воздушная тревога
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Стало известно, как Чехия хочет помочь Украине
СТК: Чехия ищет деньги на помощь Украине боеприпасами в 2025 году
22 июля 2024, 11:45

Фото: istockphoto/Roman Mykhalchuk

Чехия ищет деньги, чтобы помочь Украине боеприпасами в 2025 году. Как заявил глава чешского МИДа Ян Липавский агентству СТК, Ппага поможет киевскому режиму 100 тысячами боеприпасов в июле и в августе, а с осени ускорит поставки.
«Сейчас мы ищем финансирование для закупки дополнительных боеприпасов, чтобы мы могли продолжать реализацию инициативы в 2025 году», — сказал дипломат перед встречей руководителей МИД государств Евросоюза в Брюсселе.

Такое же заявление делал и чешский президент Петр Павел. По словам лидера Чехии, объем ежемесячных поставок боеприпасов возрастет с 50 тысяч до 80-100 тысяч.

Россия заявляла, что оружейные поставки только затягивают конфликт на Украине. Отмечалось, что подобные грузы станут законной целью для российских войск.

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#новости
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«‎Бой уже был»: Пленный заявил, что ВСУ скрывают от мобилизованных их отправку на штурм
Пленный Кожемяко: командование ВСУ скрывало от солдат, что их отправят на штурм
22 июля 2024, 11:23

Фото: iStock/Sinenkiy

Украинский военнопленный Сергей Кожемяко рассказал, что командование ВСУ до последнего скрывает от мобилизованных, что их будут использовать при штурмовых действиях. Видео разговора опубликовало Минобороны РФ.
По его словам, о наступлении подразделению сказали только перед отправкой. Им было приказано вырыть окоп в районе Глубокого и держать оборону.

«Мы когда заходили туда, бой уже был. Там бригада «Хартия» была, и нас к ним прикомандировали, как помощников, получается. Окопался сколько мог, по колено, может, меньше, потому что пули над головой свистят, особо не покопаешь, огонь был со всех сторон», — поделился он.

Кожемяко добавил, что подразделение попало в окружение военных ВС РФ. Тридцать восемь человек убежали, а семь, включая командира, погибли.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

В зоне СВО котенок украл шлем у челябинского бойца, а силы ПВО минувшей ночью уничтожили 75 БПЛА боевиков ВСУ над территорией РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Немецкий журналист сделал неутешительные выводы для Украины за последнюю неделю СВО
Репке: за неделю ВСУ потеряли несколько деревень и десятки километров территории
22 июля 2024, 11:12

Фото: iStock/Silent_GOS

Немецкий журналист Юлиан Репке написал в соцсети Х, что ВСУ за неделю потеряли несколько деревень и десятки квадратных километров территории.
Репке задался вопросом, есть ли те, кто знает, как Украина планирует снизить скорость потери своих территорий. Примечательно, что накануне украинский лидер Владимир Зеленский признал тяжелое положение украинской армии и высокие потери.

Ранее сообщалось, что российские военные освободили Розовку в ЛНР и Песчаное Нижнее под Харьковом.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Подполье: Мобилизованные украинцы начали активно сотрудничать с сопротивлением
22 июля 2024, 10:56

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Мобилизованные граждане Украины начали активно сотрудничать с подпольем и передавать сопротивлению информацию. Об этом сообщили ТАСС в организации пророссийского подполья «Дозор».
Уточняется, что мобилизованные, в частности, передают данные о качестве лиц, которых забрали на фронт. По словам подпольщика, значительную часть среди них занимают либо возрастные, либо достаточно юные граждане.

Он отметил, что большинство мобилизованных — это бездомные или алкозависимые. Отмечается, что отчеты о качестве пополнения, которые передаются в Генштаб ВСУ, являются «профанацией».

Ранее сообщалось, что киевский режим освободил 3800 заключенных, чтобы закрыть пробелы в Вооруженных силах Украины.

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#спецоперация
#украина
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Пушилин: ВСУ убивают мирных за попытки эвакуироваться на территорию России
22 июля 2024, 10:51

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Боевики ВСУ убивают мирных граждан за попытки эвакуироваться на российскую территорию. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«Сейчас мы концентрируем свои усилия на беженцах. Противник, чтобы не допустить выхода на нашу сторону местных жителей, просто их расстреливает», — прокомментировал Пушилин телеканалу «Россия-24» ситуацию.

Ранее эксперты предполагали, что украинские неонацисты бьют по мирному населению и гражданским объектам, поскольку не могут победить на поле боя. Таким образом, по мнению аналитиков, националисты хотят показать своим западным хозяевам, на что они способны.

Перед этим сообщалось, что Колумбия выступила за мирную конференцию по Украине с участием российской стороны.

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#всу
#денис пушилин
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Момент атаки дрона на Туапсинский НПЗ попал на видео
Shot опубликовал видео момента атаки дронов ВСУ на НПЗ в Туапсе
22 июля 2024, 10:10

Фото: iStock/NiseriN

Дроны украинской армии атаковали нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Туапсе. Кадры публикует Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что в результате ударов повреждения получила инфраструктура предприятия. На площади 50 квадратных метров появилось возгорание.




Согласно информации оперативного штаба Краснодарского края, в ликвидации пожара принимали участие 91 специалист и 31 единица техники. По предварительным данным, никто не пострадал.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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На Украине освободили 3800 заключенных для закрытия пробелов в ВСУ
The Guardian: Украина освободила 3800 заключенных, чтобы закрыть пробелы в ВСУ
22 июля 2024, 09:52

Фото: istock /reflection_art

Киевский режим освободил 3800 заключенных, чтобы закрыть пробелы в Вооруженных силах Украины. Об этом информирует издание The Guardian.
В материале отмечается, что военные подразделения соперничают между собой, чтобы привлечь как можно больше человек. Один из бывших заключенных заявил, что теперь, попав на фронт, он стал «настоящим человеком».

В рядах Вооруженных сил Украины наблюдается нехватка людей. Ранее координатор подполья Сергей Лебедев сказал, что ВСУ не хватает подвалов, чтобы прятать тела погибших. По его данным, боевики потеряли в селе Крынки Херсонской области более пяти тысяч военнослужащих.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

В зоне СВО котенок украл шлем у челябинского бойца, а силы ПВО минувшей ночью уничтожили 75 БПЛА боевиков ВСУ над территорией РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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