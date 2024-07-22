Появились новые кадры штурма села Урожайное в ДНР

В Одессе и Одесской области прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, сообщило издание «Зеркало недели».





«Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер призвал всех жителей и гостей региона укрыться в убежищах до отмены воздушной тревоги. В 10:15 по московскому времени тревогу отменили», — сообщили в издании.





Министерство обороны России подчёркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины, а также по связанной с ними инфраструктуре.





Последний взрыв в Одессе произошёл вечером 18 июля. Тогда в городе также объявили воздушную тревогу.