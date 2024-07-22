Появились новые кадры штурма села Урожайное в ДНР

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Опубликованы новые кадры штурма села Урожайное в ДНР. Мотострелки и танкисты из Бурятии первыми проламывали оборону. Об этом пишет телеканал «ЗВЕЗДА».
Сообщается, что целое отделение пехоты Вооруженных сил Украины сдалось в плен.
По словам штурмовика с позывным Шкет, FPV-дроны не дремлют.
Заместитель командира штурмовой роты с позывным Топхар рассказал, что боевики ВСУ применяют в основном FPV-дроны. Он добавил, что больше воевать они ничем не умеет.
Источник уточняет, что штурмовики танкового соединения группировки «Восток» используют багги и кроссовые мотоциклы. Скорость настолько высока, что боевики ВСУ не успевают поднимать ударные дроны в небо, а также навести артиллерию.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Вооруженные силы ВС РФ освободили село Урожайное в Донецкой Народной Республике 14 июля. Было нанесено поражение в населенных пунктах Водяное, Пречистовка, Великая Новоселка и Макаровка 72-й, 58-й, 128-й и 1-й танковой бригадам украинской армии.
Ранее пленный заявил, что ВСУ скрывают от мобилизованных их отправку на штурм. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По словам штурмовика с позывным Шкет, FPV-дроны не дремлют.
«Это тяжело, когда ты заезжаешь, дроны тебя видят, позицию, и по тебе работает сразу все, что есть там», — поделился военный.
Заместитель командира штурмовой роты с позывным Топхар рассказал, что боевики ВСУ применяют в основном FPV-дроны. Он добавил, что больше воевать они ничем не умеет.
Источник уточняет, что штурмовики танкового соединения группировки «Восток» используют багги и кроссовые мотоциклы. Скорость настолько высока, что боевики ВСУ не успевают поднимать ударные дроны в небо, а также навести артиллерию.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Вооруженные силы ВС РФ освободили село Урожайное в Донецкой Народной Республике 14 июля. Было нанесено поражение в населенных пунктах Водяное, Пречистовка, Великая Новоселка и Макаровка 72-й, 58-й, 128-й и 1-й танковой бригадам украинской армии.
Ранее пленный заявил, что ВСУ скрывают от мобилизованных их отправку на штурм. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова