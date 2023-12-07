ВСУ стали всё чаще использовать FPV-дроны на Краснолиманском направлении

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ВСУ значительно увеличили применение FPV-дронов на краснолиманском направлении, которые российские военные сбивают из стрелкового оружия и после ремонта отправляют из на украинские позиции. Об этом рассказал военнослужащий группировка войск «Центр».
«Это обычный украинский одноразовый дрон. У наших парней духа "вагон", сшибают их с обычного стрелкового оружия. Если, дай бог, бывает возможность – отправляем им "подарки" эти обратно», - цитирует РИА Новости бойца ЦВО.
Он продемонстрировал найденный украинский FPV-дрон. Прикрепленная к нему граната предназначалась для поражения российской бронетехники. Однако при падении боеприпас отлетел на обочину полевой дороги.
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Элина Позднякова