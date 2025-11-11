ВСУ страдают от газовой гангрены в окопной войне
Украинские солдаты столкнулись с проблемой бактериальной инфекции, вызывающей газовую гангрену, из-за условий окопной войны. Об этом сообщает издание Telegraph, ссылаясь на врача-волонтера, который работает в зоне, контролируемой ВСУ, в Запорожской области.
Она появляется благодаря бактериям из рода клостридий, которые живут в почве и проникают в раны. Медик отметил, что инфекция разрушает мышечные ткани с ужасающей скоростью.
Основная проблема в лечении заключается в том, что использование дронов затрудняет быструю госпитализацию раненых. Кроме того, больницы часто находятся в подземных укрытиях для безопасности, но это создает проблемы с чистотой и доставкой необходимых медикаментов. Лечить зараженных становится сложно, так как в условиях боя почти невозможно взять образцы для анализа и провести операции по удалению мертвых тканей. Также бактерии могут быть устойчивыми к антибиотикам.
