11 ноября 2025, 15:17

Telegraph: ВСУ страдают от вызывающей газовую гангрену бактериальной инфекции

Фото: iStock/ittipon2002

Украинские солдаты столкнулись с проблемой бактериальной инфекции, вызывающей газовую гангрену, из-за условий окопной войны. Об этом сообщает издание Telegraph, ссылаясь на врача-волонтера, который работает в зоне, контролируемой ВСУ, в Запорожской области.