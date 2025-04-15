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ВСУ свыше 100 раз нарушили запрет на удары по объектам энергетики

Фото: iStock/sandsun

Фото: iStock/sandsun

Украинская армия более 100 раз нарушила договоренность о запрете ударов по объектам энергетики, которое было заключено 18 марта. Об этом сообщает РИА Новости.
«Вооруженные силы Украины с 18 марта по 14 апреля 101 раз нарушили принятое решение о прекращении ударов по объектам энергетики», — посчитали в агентстве.

Ранее украинская и российская стороны договорились заключить 30-дневную договоренность об отказе от ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Эмбарго был введен 18 марта, но уже на следующий день ВСУ нанесли удар беспилотниками по нефтебазе на Кубани. Как в начале апреля заявили в Минобороны РФ, после заключения перемирия Украина ни на сутки не переставала наносить удары по энергетическим объектам России.

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СК РФ запустил расследование атаки дронов ВСУ на Курск
15 апреля 2025, 05:32

Фото: iStock/blinow61

Следственный комитет России запустил расследование после массированной атаки украинских беспилотников на Курск. Об этом сообщает издание «Известия».
«Следственный комитет проводит расследование после массированной атаки БПЛА со стороны ВСУ в Курске», — говорится в сообщении.

Специалисты отправили обломки беспилотников на экспертизу. Это сделано с целью выявить тип и вид дронов, которые были запущены по Курску. На месте происшествия сейчас работают сотрудники МЧС.

Ранее стало известно, что в результате атаки украинских беспилотников на Курск погибла 85-летняя пенсионерка, а еще девять человек пострадали.

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В Курске в результате атаки дронов ВСУ один человек погиб и 9 пострадали
15 апреля 2025, 04:18

Фото: iStock/Motortion

Массированная атака дронов ВСУ на Курск привела к гибели одного человека и девяти пострадавшим. Об этом сообщает «Оперштаб Курской области».
«К сожалению, погибла 85-летняя женщина. Также пострадали 9 человек, они получили осколочные ранения, черепно-мозговые травмы, ожоги», — пишут в telegram-канале.

К тому одна из атак была совершена на гараж машин скорой помощи. Там повреждены 11 автомобилей.

Ранее «Радио 1» сообщало о массированной атаке украинских беспилотников на Курск. Дроны били по жилым домам. В одном из них было разрушено несколько квартир. Зафиксированы пожары в частном секторе. Известно о поврежденных автомобилях.

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В Курске повреждены минимум 5 автомобилей после атаки дронов ВСУ
15 апреля 2025, 04:05

Фото: iStock/trikolor

В результате атаки украинских беспилотников на Курск были повреждены минимум пять автомобилей. Подсчеты сделаны в редакции «Радио 1», основываясь на данных из местных соцсетей.
Одно из видео последствий было выложено в telegram-канал «КУРСКИЙ БОМОНДЪ». Как оказалось, автомобили пострадали в северо-западной части города.



На видео запечатлены четыре пострадавших автомобиля от прилета дрона. Во всех выбиты стекла и повреждены кузовные части. У рядом стоящего дома пострадала облицовка. От удара беспилотника осталась воронка.

Следующим видео делится telegram-канал «Курск №1». На нем горит автомобиль прямо на дороге.



Ранее сообщало о массированной атаке беспилотников на Курск. В результате происшествия пострадало до 10 домов. В одной из многоэтажек разрушило несколько квартир. Зафиксированы пожары в частном секторе.

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В Курске дроны ВСУ атаковали до 10 жилых домов
15 апреля 2025, 03:06

Фото: iStock/bbsferrari

Украинские беспилотники атаковали до 10 жилых домов в Курске. Соответствующие подсчеты провела редакция «Радио 1» основываясь на информации от местных жителей.
Местные telegram-каналы публикуют видео прилетов по жилым домам. Беспилотники ударили как по многоэтажкам, так и по частному сектору. Прилеты случились в центральном, северо-западном и железнодорожном районах города. Местные жители рассказали о порядка 50 взрывах в небе над город. На момент 3-х часов ночи, последний взрыв был слышен в 2:50 по московскому времени. В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.

Ранее «Радио 1» рассказывало о прилете украинского беспилотника по многоэтажке, где разрушило несколько квартир. Пожары начали в частном секторе и центром районе города. Официальные источники пока никак не комментировали данную информацию.

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В Курске пожар в частном секторе после удара дронов ВСУ
15 апреля 2025, 02:50

Фото: iStock/Distortion Media

В Курске пожар в частном секторе после ударов дронов ВСУ. Об этом сообщает telegram-канал «Курск №1».
На кадрах в прикрепленном видео видно, как зарево от пожара появилось в нескольких районах частного сектора. Улица, где произошел прилет беспилотника, неизвестна. Официальные источники пока никак не комментировали данную информацию.

На данный момент атака на город продолжается. Средства ПВО работают по вражеским целям. Известно, что один из беспилотников ударил по многоквартирному дому в районе КЗТЗ. В одной из многоэтажек разрушило несколько квартир.

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