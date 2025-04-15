ВСУ свыше 100 раз нарушили запрет на удары по объектам энергетики

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Украинская армия более 100 раз нарушила договоренность о запрете ударов по объектам энергетики, которое было заключено 18 марта. Об этом сообщает РИА Новости.
«Вооруженные силы Украины с 18 марта по 14 апреля 101 раз нарушили принятое решение о прекращении ударов по объектам энергетики», — посчитали в агентстве.
Ранее украинская и российская стороны договорились заключить 30-дневную договоренность об отказе от ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Эмбарго был введен 18 марта, но уже на следующий день ВСУ нанесли удар беспилотниками по нефтебазе на Кубани. Как в начале апреля заявили в Минобороны РФ, после заключения перемирия Украина ни на сутки не переставала наносить удары по энергетическим объектам России.
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