ВСУ целенаправленно атаковали автомобиль с людьми в российском регионе

Богомаз: два человека пострадали при ударе дрона ВСУ по машине в брянском селе
Фото: iStock/globalmoments

Украинские боевики ударили дронами-камикадзе по движущейся машине в поселке Суземка одноименного района Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.



По его словам, в результате целенаправленной атаки пострадали двое мирных жителей — мужчина и женщина. Им оказали первую помощь на месте, после чего доставили в больницу.

Раненых эвакуировал командир сводного отряда полиции УМВД России по Брянской области Александр Финогенов. Он вывез их с территории, где сохранялась угроза повторного удара с воздуха.

Автомобиль получил повреждения. На месте продолжают работу сотрудники оперативных и экстренных служб.

Лидия Пономарева

