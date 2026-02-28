ВСУ целенаправленно атаковали автомобиль с людьми в российском регионе

28 февраля 2026, 15:31

Богомаз: два человека пострадали при ударе дрона ВСУ по машине в брянском селе

Фото: iStock/globalmoments

Украинские боевики ударили дронами-камикадзе по движущейся машине в поселке Суземка одноименного района Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.