ВС РФ освободили села Горькое и Нескучное
Российские военнослужащие освободили села Горькое в Запорожской области и Нескучное в Харьковской области. Об этом 28 февраля сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
По данным ведомства, село Нескучное заняли подразделения группировки войск «Север» в результате решительных действий. Село Горькое перешло под контроль ВС РФ благодаря продвижению подразделений группировки войск «Восток».
Ранее РИА Новости писало, что украинские боевики массово пропадают без вести под Сумами.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
