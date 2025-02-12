Фото: iStock/Olena Bartienieva
В результате удара беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли две женщины в поселке Шевченко, расположенном недалеко от Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом пишет ТАСС.
Инцидент произошел, когда местные жительницы пытались покинуть населенный пункт в сторону Донецка.
Согласно свидетельствам беженцев, покидавших поселок, три женщины вышли на улицу с повязанной белой тряпкой, символизирующей мирные намерения. В это время над ними прошел налет дронов, в результате которого несколько беспилотников нанесли удары по группе. Одна из женщин погибла на месте, другая скончалась от полученных ранений.
Третья женщина, находившаяся с ними, не пострадала, однако не смогла помочь своим подругам и вернулась в поселок.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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Согласно свидетельствам беженцев, покидавших поселок, три женщины вышли на улицу с повязанной белой тряпкой, символизирующей мирные намерения. В это время над ними прошел налет дронов, в результате которого несколько беспилотников нанесли удары по группе. Одна из женщин погибла на месте, другая скончалась от полученных ранений.
Третья женщина, находившаяся с ними, не пострадала, однако не смогла помочь своим подругам и вернулась в поселок.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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Дарья Осипова