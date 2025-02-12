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Жители села Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области более полугода находились в плену у украинских военных (ВСУ), которые использовали их как живой щит. В Министерстве обороны России сообщили ТАСС, что практически всех мужчин в населенном пункте убили, выжил лишь один человек.
По данным ведомства, трагедия развернулась в течение нескольких месяцев, пока село оставалось под контролем ВСУ.
Единственный выживший мужчина сумел спастись лишь чудом.
В конце января силы 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады РФ освободили Николаево-Дарьино.
Ранее сообщалось, что глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев резко высказался в ответ на заявление Владимира Зеленского о возможном обмене территориями. Он отметил, что за все преступления, совершенные украинским руководством с 2014 года, единственное, что они могут получить – это небольшой участок земли «метра на два», причем без всякого обмена.
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«Более шести месяцев они находились в заложниках у ВСУ, которые прикрывались ими как живым щитом, но никакой помощи им не оказывали, а только издевались и убивали, что в разговоре с десантниками они подтвердили», — объяснили в Минобороны.
Единственный выживший мужчина сумел спастись лишь чудом.
В конце января силы 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады РФ освободили Николаево-Дарьино.
Ранее сообщалось, что глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев резко высказался в ответ на заявление Владимира Зеленского о возможном обмене территориями. Он отметил, что за все преступления, совершенные украинским руководством с 2014 года, единственное, что они могут получить – это небольшой участок земли «метра на два», причем без всякого обмена.
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Мария Моисеева