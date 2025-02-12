ВСУ изничтожили почти всех людей в курском селе Николаево-Дарьино, выжил лишь один мужчина

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев резко высказался в ответ на заявление Владимира Зеленского о возможном обмене территориями. Он отметил, что за все преступления, совершенные украинским руководством с 2014 года, единственное, что они могут получить – это небольшой участок земли «метра на два», причем без всякого обмена.