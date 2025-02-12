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Энергетическая инфраструктура Украины вновь оказалась в центре внимания российских вооруженных сил. На этот раз под удар попали газовые месторождения в Полтавской области, в то время как ранее атакам подверглась газовая система на западе страны.
Аналитики издания «Взгляд» предполагают, что российская армия осуществляет эти удары с целью сделать газ доступным только для бытовых потребителей.
Российские военные провели массированный обстрел объектов газоэнергетического комплекса Украины. По данным Министерства обороны РФ, поврежденные объекты играли ключевую роль в функционировании военно-промышленного комплекса противника.
Местные источники уточнили, что целью атак стали газовые месторождения в Полтавской области. В результате взрывов был нанесен значительный ущерб производственным мощностям компании «Нафтогаз», что привело к отключению газа в девяти населенных пунктах региона.
Собеседник «Взгляда» отметил, что удары российских военных по газовой инфраструктуре создают трудности с закачкой и откачкой ресурсов в подземные хранилища (ПХГ). Он также напомнил о жалобах офиса Зеленского на резкое снижение запасов газа в ПХГ до критических уровней.
Аналитик считает, что одной из основных проблем украинских властей является недостаточная подготовка к зимнему отопительному сезону. Есть вероятность, что в хранилища было закачано недостаточное количество энергетических ресурсов. Теперь, когда российские военные начали нацеливаться на объекты газовой инфраструктуры, у Киева возникают дополнительные трудности.
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Российские военные провели массированный обстрел объектов газоэнергетического комплекса Украины. По данным Министерства обороны РФ, поврежденные объекты играли ключевую роль в функционировании военно-промышленного комплекса противника.
Местные источники уточнили, что целью атак стали газовые месторождения в Полтавской области. В результате взрывов был нанесен значительный ущерб производственным мощностям компании «Нафтогаз», что привело к отключению газа в девяти населенных пунктах региона.
Собеседник «Взгляда» отметил, что удары российских военных по газовой инфраструктуре создают трудности с закачкой и откачкой ресурсов в подземные хранилища (ПХГ). Он также напомнил о жалобах офиса Зеленского на резкое снижение запасов газа в ПХГ до критических уровней.
Аналитик считает, что одной из основных проблем украинских властей является недостаточная подготовка к зимнему отопительному сезону. Есть вероятность, что в хранилища было закачано недостаточное количество энергетических ресурсов. Теперь, когда российские военные начали нацеливаться на объекты газовой инфраструктуры, у Киева возникают дополнительные трудности.
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Дарья Осипова