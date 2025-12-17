ВСУ убили нескольких сослуживцев при их попытке сдаться в плен у Дибровы
В районе Дибровы Донецкой Народной Республики произошел инцидент, в результате которого несколько украинских солдат погибли от огня своих же товарищей. Об этом пишет РИА Новости.
Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что восемь бойцов ВСУ попытались сдаться российским силам. Они отметили, что командование обманом направило их на передовые позиции.
Когда боевики решили сложить оружие, один из офицеров предложил им капитулировать. Солдаты ВС РФ быстро организовали эвакуацию. Однако украинские формирования заметили попытку бегства и открыли огонь по сослуживцам. Лишь троим удалось добраться до точки. Российские бойцы оказали помощь оставшимся в живых и предоставили им необходимые ресурсы. Теперь они дают показания против командования Украины.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
