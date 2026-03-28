ВСУ убили пожилую женщину и ранили шесть человек под Херсоном

28 марта 2026, 18:38

Сальдо: пожилая женщина погибла при атаке ВСУ на Херсонскую область

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Один человек погиб и шестеро пострадали при атаках ВСУ на Херсонскую область. Об этом сообщил в губернатор Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.





По его информации, при обстреле села Любимовка погибла 70-летняя женщина и пострадал 72-летний мужчина. В Новой Каховке госпитализировали четырех человек. Также ранения получила жительница Горностаевки, ее доставили в больницу.

«За прошедшие сутки из-за обстрелов киевского режима погибла мирная жительница, еще шесть человек получили ранения», – написал глава региона.