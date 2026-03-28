ВСУ убили пожилую женщину и ранили шесть человек под Херсоном
Один человек погиб и шестеро пострадали при атаках ВСУ на Херсонскую область. Об этом сообщил в губернатор Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.
По его информации, при обстреле села Любимовка погибла 70-летняя женщина и пострадал 72-летний мужчина. В Новой Каховке госпитализировали четырех человек. Также ранения получила жительница Горностаевки, ее доставили в больницу.
«За прошедшие сутки из-за обстрелов киевского режима погибла мирная жительница, еще шесть человек получили ранения», – написал глава региона.В Благовещенке от ударов беспилотников загорелось зернохранилище, на котором находилось 700 тонн зерна. Также сгорели два грузовых автомобиля.
В Алешках под удар попала машина коммунальных служб. Также противник обстрелял Голую Пристань, Днепряны, Каховку, Корсунку, Малую Лепетиху, Новую Маячку и Саги.