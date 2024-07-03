Минобороны показало кадры уничтожения «Искандером» вертолёта под Полтавой

Видео: официальный Telegram-канал Минобороны России
Министерство обороны России в своем Telegram-канале опубликовало кадры уничтожения «Искандером» вертолёта под Полтавой.
В российском оборонном ведомстве отметили, что расчёт ОТРК «Искандер» ликвидировал вражеский боевой вертолёт Ми-24 и автомобили инженерной авиационной службы на аэродроме Полтава. На опубликованных министерством кадрах можно увидеть аэродром, где стоит вертолет, через некоторое время на месте, где стоял вертолет, есть только черный густой дым.
Ранее в Telegram-канале Минобороны также показали кадры ликвидации в Черном море безэкипажных катеров ВСУ, которые следовали в направлении Новороссийска.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Ранее в Telegram-канале Минобороны также показали кадры ликвидации в Черном море безэкипажных катеров ВСУ, которые следовали в направлении Новороссийска.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Екатерина Коршунова