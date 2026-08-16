ВСУ ударили по автобусу в Белгородской области, погиб человек
Врио главы Белгородской области Шуваев: 9 человек пострадали от удара ВСУ
В Белгородской области в результате обстрела гражданского автобуса погибла женщина, еще девять человек пострадали. Об этом сообщил в Макс врио губернатора региона Александр Шуваев.
По его словам, одна из пассажирок получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте происшествия. Еще одну женщину госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой в тяжелом состоянии.
Кроме того, осколочные ранения различной степени тяжести получили семь человек. У еще одной пострадавшей диагностировали акубаротравму.
Инцидент произошел в Ракитянском округе. Автобус перевозил работников местного предприятия.
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