Стало известно о бегстве полумиллиона солдат ВСУ
Около 480 тысяч украинских военнослужащих самовольно покинули ряды ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя российских силовых структур.
По его словам, эта информация была опубликована украинскими ресурсами по итогам 2025 года. Еще 161,5 тысячи человек находятся в уголовном розыске за оставление позиций с оружием.
Собеседник агентства уточнил, что в это число также входят уничтоженные российскими войсками солдаты ВСУ, которых на фоне огромного количества пропавших без вести иногда записывают в дезертиры.
Ранее сообщалось, что мобилизованные инвалиды из Одессы, которых отправили на фронт, направляют жалобы украинскому омбудсмену и в офис генерального прокурора. Авторы обращений заявляют о принудительной отправке на передовую людей с психическими расстройствами. Они пишут об издевательствах на полигонах, угрозах и оскорблениях со стороны медиков.
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