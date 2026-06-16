Стало известно о бегстве полумиллиона солдат ВСУ

16 июня 2026, 17:47

РИА Новости: почти полмиллиона украинских бойцов сбежали из ВСУ

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Около 480 тысяч украинских военнослужащих самовольно покинули ряды ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя российских силовых структур.