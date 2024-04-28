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Власти Калужской области опровергли информацию о взрыве цистерн с бензином

Шапша: На нефтебазе в Людиново не было взрывов цистерн после попадания БПЛА
28 апреля 2024, 16:03
Фото: Официальный сайт Кремля

Фото: Официальный сайт Кремля

В Калужской области опровергли информацию о взрыве цистерны с бензином после падения беспилотника, об этом сообщил глава региона Владислав Шапша в своём Telegram-канале.
«В результате падения обломков БПЛА повреждена только внешняя обшивка резервуара», — написал губернатор.

Шапша подчеркнул, что на месте падения беспилотных летательных аппаратов не было ни пожара, ни взрывов.



Напомним, ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что в ночь на 28 апреля российские силы ПВО отбили атаку 17 беспилотников в небе над территорией РФ. В частности, атака трёх дронов была отражена в Калужской области. Подробнее об этом можно прочитать в материале «Радио 1».

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#калужская область
#взрыв
#бпла
Ребенку оторвало ногу в ДТП с мотоциклом в Красноярске
28 апреля 2024, 16:15

Фото: iStock/Osobystist

Десятилетнему мальчику оторвало ногу в аварии с мотоциклом в Красноярске. Об этом сообщает РЕН ТВ.
ДТП произошло на Октябрьском мосту. 40-летний мужчина двигался на мотоцикле Honda с десятилетним мальчиком на пассажирском месте.

Водитель мотоцикла совершил столкновение с автомобилем Mercedes и угодил в отбойник. По данным источника, ребенку оторвало ногу, его доставили в больницу. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что водитель и два пассажира погибли в лобовой аварии возле Димитровграда. ДТП произошло около двух часов ночи на дороге Димитровград — Узиково — Тольятти.

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Водитель и два пассажира погибли в лобовом ДТП возле Димитровграда
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Тело 4-летнего мальчика, пропавшего в Бурятии, нашли в стиральной машинке
28 апреля 2024, 15:47

Фото: iStock/eranicle

Тело четырехлетнего мальчика, который накануне пропал в Бурятии, нашли в стиральной машинке. Об этом информирует Telegram-канал «112».
Ребенок пропал вечером в субботу, 27 апреля. Поисками мальчика занимались полицейские и волонтеры. Сегодня, 28 апреля, тело малыша обнаружили.

По предварительным данным, мальчика могли убить и спрятать в стиральной машине в гараже-пристройке его же дома. Сотрудники Следственного комитета ожидают результатов экспертизы для выяснения точной причины смерти.

Уточняется, что под подозрением семья ребёнка.

Ранее сообщалось, что двухлетнюю девочку сбросил из окна здания вокзала ее отец. Малышка получила множественные травмы, ее госпитализировали.

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#бурятия
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Задержанного украинского студента МГУ призвали покинуть Россию
Задержанный студент МГУ должен покинуть Россию в течение трёх дней
28 апреля 2024, 15:05

Фото: iStock/Dzurag

Задержанный в Москве украинский студент МГУ получил уведомление о сокращении срока допустимого пребывания в России. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах.
Ранее издание сообщало, что в столице задержали студента шестого курса факультета фундаментальной медицины МГУ Сергея Гулько Он, являясь гражданином Украины, пытался собрать в интернете деньги на помощь ВСУ и размещал информацию националистического характера, в том числе призывы к национальной вражде и ударам по Москве.

Отмечается, что он получил уведомление о сокращении срока пребывания в стране. Студент обязан покинуть Россию в течение ближайших трёх дней.

Также уточнялось, что уроженец Одессы имеет украинский паспорт, но за все годы проживания в Москве так и не подал заявление на получение российского гражданства.

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#украина
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Ростовчанин открыл стрельбу по автомобилю, погибла 17-летняя студентка
28 апреля 2024, 14:38

Фото: iStock/Vitalii Puzankov

Житель Ростовской области открыл стрельбу по движущемуся автомобилю с сидевшими внутри людьми, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, убийство произошло неподалёку от хутора Паршиков в Ростовской области.

17-летняя студентка ехала на автомобиле с 18-летним знакомым, когда дорогу им перегородил неадекватный мужчина. Он выхватил карабин «Сайга» и начал стрелять по машине. Молодой человек не пострадал, пуля попала в его пассажирку.

Девушку экстренно доставили в больницу, однако, спасти её не удалось.

Стрелком оказался 37-летний фермер, его удалось задержать по горячим следам. Мотив убийцы сейчас устанавливается.

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#ростовская область
#убийство
#выстрел
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Акционер крупного уральского банка погиб при невыясненных обстоятельствах
Скончался акционер УБРиР Сергей Скубаков
28 апреля 2024, 13:56

Фото: iStock/jorgeantonio

Скончался акционер «Уральского банка реконструкции и развития» (УБРиР) Сергей Скубаков. Об этом сообщает агентство URA.RU, ссылаясь на источник в деловых кругах.
Отмечается, что Скубаков также являлся совладельцем ООО «СВ-Металл-Групп» и ООО «ПКФ «Орис».

Руководство УБРиР подтвердило смерть акционера и принесло соболезнования его родным и близким.

Как сообщили в банке, причины смерти связаны с личными обстоятельствами и никак не относятся к деятельности банка. При этом точная причина гибели не раскрывается.

Уточняется, что супруга Сергея Скубакова отказалась обсуждать с журналистами агентства гибель своего мужа, а также называть обстоятельства его скоропостижной смерти.

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#гибель
#соболезнования
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Фермер расстрелял сидевших в машине подростков в Ростовской области
28 апреля 2024, 13:41

Фото: iStock/Jordi Mora Igual

В Ростовской области фермер расстрелял подростков, сидевших в автомобиле. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Инцидент произошёл поздно вечером 27 апреля. 17-летняя девушка и 18-летний парень после вечеринки поехали кататься на машине в соседний от Волгодонска хутор. Они остановились на обочине возле поля и заметили подъехавший к ним синий Ford. Из него вышел незнакомец в чёрном, который последовал в сторону машины молодых людей. Парень попросил девушку быстро пересесть на заднее сиденье и пригнуться.

Молодой человек поспешил уехать, но в этот момент мужчина начал стрелять по машине. Пули отрикошетили от багажника и попали в девушку. Её экстренно госпитализировали в волгодонскую больницу с четырьмя серьёзными пулевыми ранениями.

Девушка скончалась в больнице.

Полицейским удалось оперативно установить личность стрелявшего и задержать его. Им оказался 37-летний фермер Сайд Берсанукаев. По его словам, он открыл огонь по автомобилю, чтобы спугнуть сидящих в нём, поскольку подумал, что они приехали воровать скот.

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#фермер
#стрельба
#подростки
#автомобиль
#ростовская область
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В Мурманске арестовали журналиста за работу со сторонниками Навального*
AP: журналиста арестовали за работу с экстремистским сообществом в Мурманске
28 апреля 2024, 13:18

Фото: iStock/ronstik

В Мурманской области арестовали журналиста Сергея Карелина за подготовку материалов для YouTube-канала сторонников оппозиционного политика Алексея Навального*. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).
Карелин, помимо работы на команду Навального*, был оператором немецкого издания Deutsche Welle и видеожурналистом Associated Press.

Отмечается, что у него кроме российского есть также и израильское гражданство.

AP выразило обеспокоенность задержанием журналиста. В настоящее время редакция узнаёт дополнительную информацию об инциденте.

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*признан Росфинмониторингом террористом и экстремистом; учреждённый им ФБК включён Минюстом РФ в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской и нежелательной организацией и запрещён в России.
#арест
#журналист
#экстремизм
#россия
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Россиянин сбросил двухлетнюю дочь из окна здания вокзала и попал под поезд
В Барнауле мужчина сбросил двухлетнюю дочь из окна здания вокзала
28 апреля 2024, 12:36

Фото: iStock/Kyryl Gorlov

Двухлетнюю девочку сбросил из окна здания вокзала ее отец. Об этом информирует СУ СК РФ региона.
ЧП произошло на железнодорожном вокзале в Барнауле. Мужчина находился в здании вокзала вместе со своей двухлетней дочерью, вдруг он сбросил ребенка из окна второго этажа.

Малышка получила множественные травмы, ее госпитализировали. Отец девочки попытался скрылся с места происшествия, выбежал на перрон и попал под проходящий поезд. Мужчину доставили в больницу.

Против него возбуждено уголовное дело. В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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#происшествия
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В Москве обнаружили скелетированные человеческие останки
В лесу под посёлком Кокошкино нашли скелетированные человеческие останки
28 апреля 2024, 12:04

Фото: iStock/Tennessee Witney

В лесу у посёлка Кокошкино обнаружили скелетированные останки человека, об этом сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуре.
«В лесном массиве вблизи поселка Кокошкино в Новой Москве обнаружены скелетированные останки человека. Для установления причины смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По факту произошедшего проводится проверка.

Напомним, ранее обгоревшие человеческие останки обнаружили неподалёку от посёлка Денисово в Ленинградской области. Фрагменты костей и черепа нашёл местный житель, который сразу же вызвал на место происшествия правоохранителей.

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#москва
#полиция
#останки
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