Власти Калужской области опровергли информацию о взрыве цистерн с бензином

Фото: Официальный сайт Кремля
В Калужской области опровергли информацию о взрыве цистерны с бензином после падения беспилотника, об этом сообщил глава региона Владислав Шапша в своём Telegram-канале.
«В результате падения обломков БПЛА повреждена только внешняя обшивка резервуара», — написал губернатор.
Шапша подчеркнул, что на месте падения беспилотных летательных аппаратов не было ни пожара, ни взрывов.
Напомним, ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что в ночь на 28 апреля российские силы ПВО отбили атаку 17 беспилотников в небе над территорией РФ. В частности, атака трёх дронов была отражена в Калужской области. Подробнее об этом можно прочитать в материале «Радио 1».
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Евгения Парфентьева