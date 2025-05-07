ВСУ ударили по Донецку кассетной ракетой HIMARS

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Кассетной ракетой HIMARS по Петровскому району Донецка ударили боевики ВСУ. Об этом журналистов проинформировал начальник отдела оперативной работы управления администрации главы и правительства ДНР по документированию преступлений ВСУ Сергей Переверзев.
«На месте происшествия (…) обнаружены соответствующие осколки. Обстрел велся, предположительно, с применением реактивных систем залпового огня «Хаймерс», ракета кассетного типа», — прокомментировал он.
Переверзев добавил, что есть пострадавшие, на дороге сгорела одна гражданская машина при попадании суббоеприпаса. Все необходимые данные сейчас уточняют, заключил Переверзев.
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