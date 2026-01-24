Успехи ВС РФ на Харьковском направлении, освобождение Семиновки и окружение ВСУ под Константиновкой: последние новости СВО на 24 января
ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение новых участков, блокирование противника и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».
Сумская областьНа Сумском направлении продолжаются активные боевые действия. Подразделения ВС РФ улучшили свои позиции, закрепив успех на восьми участках в районах Сум и Глухова. Наступательные действия эффективно поддерживаются тяжелыми огнеметными системами и артиллерией, а также точными авиаударами по тыловым объектам противника.
Со стороны ВСУ отмечаются попытки смены частей и усиленного использования беспилотников для противодействия натиску российских военных. Для укрепления обороны в Краснопольский район были дополнительно направлены расчеты противовоздушной обороны, переданные в подчинение местной бригаде территориальной обороны. Продвижение российских военных за минувшие сутки достигло 500 метров.
Харьковская областьВысокая интенсивность боестолкновений сохраняется в окрестностях Волчанска. ВСУ стягивают резервы для усиления переднего края. Министерство обороны РФ официально подтвердило освобождение Симиновки. Также зафиксированы успехи в районе Графского. Продвижение составило порядка 400 метров. Использование тяжелых огнеметов позволило ликвидировать укрепленный район одной из механизированных бригад противника в этом районе. В окреснотях Хатнего войска РФ, действуя на семи участках в лесных массивах, углубились на 650 метров. Ударами тяжелых огнеметов разгромлены позиции бригады терробороны противника.
Запорожское направлениеОбстановка на данном участке фронта характеризуется высокой динамикой боевых действий при общей стабильности линии соприкосновения. Активные столкновения пехотных подразделений зарегистрированы вблизи населенных пунктов Приморского, Магдалиновки и Новояковлевки. На ореховском участке существенных изменений в позициях сторон не отмечено. Однако этот сектор остается очагом непрекращающейся контрбатарейной борьбы и артиллерийско-минометных обстрелов, интенсивность которых остается на прежнем уровне. Противник продолжает попытки сдерживать наши подразделения массированным огнем.
Гуляйпольское направлениеЗа минувшие сутки на данном направлении ВС РФ успешно отразили шесть попыток вражеских контратак, направленных на восстановление утраченных ранее рубежей. Южнее Гуляйполя российские военные вытеснили противника с нескольких укрепленных точек и продолжили движение в западном направлении. Целью наступления обозначен железнодорожный остановочный пункт «73 км», овладение которым создаст угрозу окружения села Зализничное с юга. В окрестностях Косовцево сохраняется сложная обстановка, связанная с активностью диверсионно-разведывательных групп противника.
Покровское направлениеНа данном участке идут интенсивные наступательные действия ВС РФ. Силы противника, стремясь вернуть утраченные рубежи, неоднократно предпринимали контратаки из района Павловки на севере, однако все их попытки были отбиты. За минувшие сутки российским военныеми осуществлен прорыв обороны врага на фронте шириной свыше восьми километров. В населенном пункте Белицкое установлен контроль над несколькими кварталами, включая пять улиц и шесть жилых высотных зданий. Развивается наступление к западу от Родинского, освобождено 8,7 квадратных километров территории.
Ожесточенные столкновения продолжаются западнее Красноармейска (Покровка), в районе Гришино, а также у Дорожного и к северо-западу от Родинского. На восточном фланге направления усиливается натиск на вражеские позиции в Торецком. Отмечено продвижение в секторах Ивановки и Нового Шахова. Даже украинские источники признают высокую интенсивность боев и достигнутые российской строной результаты.
Константиновское направлениеНа данном участке наступление российских войск продолжает развиваться, создавая реальные предпосылки для окружения украинских подразделений. Основные усилия сосредоточены на операции по охвату села Степановка с трех сторон: юга, запада и востока. Российские штурмовики вплотную подошли к его южным окраинам, где ведут бой за господствующие высоты.
В результате оказываемого натиска подразделения ВСУ были вынуждены начать организованный отход из населенного пункта Ильиновка в направлении Константиновки. Данный район в настоящее время представляет собой серую зону. По оценкам экспертов, продвижение ВС РФ с западного и северного флангов создает угрозу перекрытия основных логистических маршрутов, снабжающих вражескую группировку в Константиновке. В черте самой Константиновки линия боестолкновений переместилась за перекресток в районе железнодорожного вокзала. Важным достижением дня стало установление полного контроля над железнодорожной станцией.