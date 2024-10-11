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ВСУ обстреляли американскими ракетами Himars усадьбу князей Барятинских в Курской области, где располагается санаторий «Марьино», находящийся в ведении Управления делами президента России. Об этом пишет Mash.
По данным издания, на территории усадьбы взорвались по меньшей мере четыре боеголовки. В результате обстрела разрушено несколько исторических зданий XIX века.
Ранее житель Курской области рассказал, что украинские боевики при начале атаки на приграничье Курской области специально уничтожили больницу в Суджанском районе. Он отметил, что в населенных пунктах, через которые он проезжал, было много поврежденных домов и автомобилей гражданских лиц. По его словам, удары ВСУ приходились именно на гражданскую инфраструктуру и мирных жителей.
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