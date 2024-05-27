ВСУ ударили по школе в запорожском селе Новогоровка

Фото: iStock/Olena Bartienieva
Украинские войска нанесли удар по школе в запорожском селе Новогоровка, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
По его словам, информация о пострадавших и разрушении уточняется.
Он отметил, что украинские силы целенаправленно атаковали школу, чтобы лишить детей в Запорожской области возможности получать качественное образование.
Читайте также:
Нижнекамск атаковали беспилотниками
Беспилотники ВСУ атаковали аэродром в российском регионе
Минобороны РФ: ВСУ ночью атаковали Крым десятью ракетами ATACMS
«Боевики ВСУ прицельным огнем уничтожили школу в селе Новогоровка Васильевского района Запорожской области. В самой школе и рядом с ней нет и не было военных. Это хорошо известно нацистам», — заявил Рогов.
Он отметил, что украинские силы целенаправленно атаковали школу, чтобы лишить детей в Запорожской области возможности получать качественное образование.
Читайте также:
Нижнекамск атаковали беспилотниками
Беспилотники ВСУ атаковали аэродром в российском регионе
Минобороны РФ: ВСУ ночью атаковали Крым десятью ракетами ATACMS
Артем Кузьмин