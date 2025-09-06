ВСУ ударили по Запорожской АЭС
Вооружённые силы Украины нанесли удар беспилотниками по учебно‑тренировочному центру Запорожской атомной электростанции, сообщается в соцсетях предприятия.
По данным станции, попадание произошло в 300 метрах от энергоблока; возгораний и серьёзных разрушений удалось избежать. Радиационный фон остаётся в пределах нормы, эксплуатация станции продолжается в штатном режиме.
Подчёркивается важность учебного центра: в нём расположен единственный в мире полномасштабный тренажёр реакторного зала, необходимый для подготовки персонала.
Ранее глава «города‑спутника» ЗАЭС Максим Пухов сообщил об ударах беспилотников по жилым домам. По его словам, пострадавших нет.
