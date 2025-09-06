Достижения.рф

ВСУ ударили по Запорожской АЭС

ВСУ ударили БПЛА по учебно-тренировочному центру ЗАЭС
Фото: istockphoto/NiseriN

Вооружённые силы Украины нанесли удар беспилотниками по учебно‑тренировочному центру Запорожской атомной электростанции, сообщается в соцсетях предприятия.



По данным станции, попадание произошло в 300 метрах от энергоблока; возгораний и серьёзных разрушений удалось избежать. Радиационный фон остаётся в пределах нормы, эксплуатация станции продолжается в штатном режиме.

Подчёркивается важность учебного центра: в нём расположен единственный в мире полномасштабный тренажёр реакторного зала, необходимый для подготовки персонала.

Ранее глава «города‑спутника» ЗАЭС Максим Пухов сообщил об ударах беспилотников по жилым домам. По его словам, пострадавших нет.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0