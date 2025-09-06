FPV-дроны ВСУ сбросили взрывчатку в Брянской области: подробности
Посёлок Климово в Брянской области несколько раз подвергался налётам FPV‑дронов ВСУ, написал в своём Telegram губернатор Александр Богомаз.
При сбросе взрывных устройств был ранен помощник машиниста электропоезда; ему оказали оперативную медицинскую помощь. По словам главы региона, был повреждён объект энергетической инфраструктуры, однако энергоснабжение уже восстановлено. Также пострадали социальные объекты: несколько автомобилей, административных зданий и жилых домов получили повреждения.
Днём в Северском районе Краснодарского края были обнаружены обломки беспилотника возле посёлка Ильский; пострадавших и зафиксированных повреждений нет.
Перед этим экс-глава Минобороны Украины раскрыл смысл продолжения боевых действий.
Читайте также: