FPV-дроны ВСУ сбросили взрывчатку в Брянской области: подробности

Богомаз: в Брянской области помощник машиниста пострадал при налете FPV-дронов
Посёлок Климово в Брянской области несколько раз подвергался налётам FPV‑дронов ВСУ, написал в своём Telegram губернатор Александр Богомаз.



При сбросе взрывных устройств был ранен помощник машиниста электропоезда; ему оказали оперативную медицинскую помощь. По словам главы региона, был повреждён объект энергетической инфраструктуры, однако энергоснабжение уже восстановлено. Также пострадали социальные объекты: несколько автомобилей, административных зданий и жилых домов получили повреждения.

Днём в Северском районе Краснодарского края были обнаружены обломки беспилотника возле посёлка Ильский; пострадавших и зафиксированных повреждений нет.

Перед этим экс-глава Минобороны Украины раскрыл смысл продолжения боевых действий.

