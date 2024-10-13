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ВСУ угнали всю сельхозтехнику с занятых территорий Курской области

ВСУ угнали сельхозтехнику из Кореневского района Курской области
13 октября 2024, 11:15
Фото: iStock/jodie777

Фото: iStock/jodie777

Украинские войска угнали всю сельскохозяйственную технику с временно контролируемых ими территорий Кореневского района Курской области. Об этом сообщила глава муниципального образования Марина Дегтярёва в беседе с ТАСС.
Она отметила, что район был полностью разграблен бойцами ВСУ, которые в короткие сроки вывезли всю сельхозтехнику на Украину.

Дегтярёва добавила, что та техника, которую они не смогли вывезти по каким-то причинам, была сожжена.



Кроме того, глава района заявила, что обладает информацией о расправе украинских военных над мирными жителями Курской области во время эвакуации, а также о других многочисленных преступлениях ВСУ.

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#сельское хозяйство
#техника
#грабёж
#украина
Жители Львова выгнали военкомов из ресторана во время рейда
13 октября 2024, 11:28

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Жители Львова выгнали сотрудников военкомата из ресторана, куда те нагрянули с очередным рейдом. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» в своём Telegram-канале.
Накануне вечером стало известно, что сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине) провели очередной рейд по ночным заведениям Львова. В хоже проверки военно-учётных документов они применяли силу по отношению к мужчинам призывного возраста.

Однако в гости львовского ресторана «Соната», праздновавшие там день рождения, встретили отряд нагрянувших военкомов с криками «Ганьба!» («позор» по-украински). После этого они вытолкали их на улицу.

Издание прикрепило к новости видео, на котором женщины на улице вступили в перепалку с военкомами, которые сначала отказались представиться, а затем заявили, что являются сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ). Они требовали у гостей ресторана документы, подтверждающие бронь или отсрочку от мобилизации.

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#украина
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#рестораны
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Украина начала частичный отвод войск из Дзержинска в ДНР
13 октября 2024, 10:25

Фото: istockphoto/zabelin

Командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) начало частичный отвод своих подразделений из Дзержинска (украинское название — Торецк) в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили представители российских силовых структур.
В разговоре с корреспондентом ТАСС силовики отметили тяжёлое положение украинских войск на этом участке, которое они назвали «плачевным». Собеседник агентства отметил, что, по традиции, военнослужащие ВСУ покидают город малыми группами, чтобы не привлекать дополнительного внимания.

Представитель силовых структур ДНР также подчеркнул, что отступление противника пока выглядит планомерным и контролируемым, выделив интонацией слово «пока». Не исключено, что позже отступление ВСУ превратится в бегство, как это было в других населённых пунктах, освобождаемых российскими войсками, заключил он.

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#город
#днр
#всу
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ВСУ разрушили девятиэтажку в Угледаре, под завалами которой умирали люди
13 октября 2024, 10:10

Фото: iStock/lusia599

Украинские войска разрушили многоэтажный жилой дом в Угледаре, под завалами которого несколько суток умирали люди. Об этом эвакуированная из города беженка рассказала в беседе с ТАСС.
Она отметила, что раньше на девятом этаже этого дома была возможность поймать сеть. Местные жители ходили туда позвонить или отправить смс. Но, когда ВСУ узнали об этом, они выстрелили в дом, и он рухнул.

Тогда погибли шесть человек. Младшему из них было 16 лет – юноша ходил в дом, чтобы скачивать игры. Люди, оказавшиеся под завалами стонали несколько дней, однако украинские военные отказались помогать местным жителям разбирать завалы. В итоге никого попавшего туда не удалось спасти.

Беженка добавила, что мать погибшего подростка после произошедшего ещё долгое время ходила к завалам – приносила печенье и подолгу сидела у места гибели сына.

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#всу
#жилой дом
#военные
#жители
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В Минобороны назвали количество дронов ВСУ, сбитых за ночь силами ПВО России
МО: В ночь на 13 октября силы ПВО сбили 13 дронов ВСУ над российскими регионами
13 октября 2024, 08:50

Фото: istockphoto/yucelyilmaz

Российские средства противовоздушной обороны сбили и подавили системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 13 украинских беспилотников над тремя регионами России. Дроны ВСУ пытались атаковать объекты на территории Курской, Белгородской и Брянской областей.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В оборонном ведомстве уточнили, что попытку террористической атаки на российские регионы киевский режим предпринял с использованием беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Над территориями Белгородской и Курской областей дежурными средствами ПВО было уничтожено по шесть украинских дронов. Ещё один БПЛА был сбит над Брянской областью.

Ранним утром губернатор Брянской области сообщил об уничтожении беспилотника ВСУ над регионом. Жертв и разрушений на земле нет, добавил он. На месте падения обломков БПЛА работают сотрудники оперативных служб.

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#рф
#пво
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Политолог Караганов назвал слабую сторону мирных инициатив по Украине
Политолог Караганов: Приостановка Россией СВО будет означать победу Запада
13 октября 2024, 08:21

Фото: istockphoto/Arseniy45

Страны, которые сейчас предлагают мирные инициативы по Украине, не отдают себе отчёта в том, что если Россия сейчас прекратит спецоперацию, не достигнув поставленных целей, то это будет означать победу Запада в конфликте.
Об этом в разговоре с РИА Новости заявил научный руководитель факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов. По его словам, в этом случае западные государства почувствуют свою безнаказанность, у них окажутся развязаны руки, и в таком случае ничто не помешает им нападать на другие страны.

Эксперт подчеркнул, что в случае, если Россия не нанесёт сейчас стратегическое поражение Западу, то такая ситуация откроет ящик Пандоры. Тогда под угрозой окажутся и Китай, и Индия и другие страны, в которых Запад видит своих противников, заключил Караганов.

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Российские штурмовики сорвали ротацию ВСУ в курском приграничье
13 октября 2024, 06:38

Фото: Минобороны РФ

Российские штурмовики Су-25 сорвали ракетным ударом ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в курском приграничье. Об этом инциденте сообщило Министерство обороны России.
«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что удар был нанесен авиационными ракетами по разведывательным целям.

Затем экипажи провели противоракетные операции, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

«Личный состав и бронированная техника ВСУ были уничтожены», – резюмировали в Минобороны.

Ранее Министерство обороны РФ опубликовало видеозапись, на которой оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» уничтожает зенитно-ракетный комплекс Patriot и личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Пашена Балка Днепропетровской области.

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#всу
#курская область
#ракетный удар
#минобороны рф
#вс рф
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Алаудинов заявил о «большой панике» ВСУ из-за Курской области
Алаудинов: продвижение РФ в Курской области вызвало обеспокоенность у ВСУ
13 октября 2024, 03:20

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил в Telegram-канале, что продвижение России в Курской области вызвало «большую панику» в Киеве, и что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не ожидали такого «серьезного удара».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска пытаются оттеснить позиции ВСУ в Курской области, но Киев «держит определенные рубежи».

По данным издания «Страна», российским войскам удалось продвинуться «левее украинского плацдарма» в Курской области.

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#апти алаудинов
#владимир зеленский
#украина
#курская область
#всу
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В ДНР сообщили о массовой сдаче в плен со стороны бойцов ВСУ после сброса листовок
«Народная милиция ДНР»: бойцы ВСУ сдали в плен после сброса листовок
12 октября 2024, 23:14

Фото: iStock/Sinenkiy

Бойцы 79-й бригады украинской армии и связанных с ней подразделений добровольно сдались в плен после того, как российский беспилотник сбросил на их позиции листовки, сообщает Telegram-канал Народной милиции ДНР. Инцидент произошел на кураховском направлении.
«Сдача в плен была коллективным решением», – сообщается в публикации.

Украинские солдаты «выразили недовольство тяжелыми условиями службы» и жаловались «на отсутствие поддержки со стороны командования». По словам сдавшихся в плен солдат, «невыносимые условия» на передовой «привели к растерянности и недовольству среди украинских военнослужащих».

8 октября Генеральный штаб ВСУ назвал покровское и кураховское направления наиболее напряженными участками фронта. Особенно напряженные бои шли в населенных пунктах Цукурино и Селидово.

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#всу
#украина
#плен
#днр
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Зеленский прокомментировал наступление российской армии в Курской области
Зеленский сообщил о наступлении российской армии на позиции ВСУ в Курской области
12 октября 2024, 22:54

Лидер киевского режима Владимир Зеленский сообщил о наступлении российских войск на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом президент Украины сообщил вечером 12 октября в Telegram-канале.
«Относительно Курской операции были попытки России оттеснить наши позиции, но держим определенные рубежи», — прокомментировал Зеленский наступление ВС РФ.

Отметим, что российская армия перешла ко второму этапу активного контрнаступления в Курской области.

Накануне Минобороны РФ сообщило о плановом боевом патрулировании воздушного пространства истребителями Су-35С приграничных районах Курской области.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил об освобождении от боевиков ВСУ 19 населенных пунктов Курской области.

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#армия
#операции
#всу
#вс рф
#зеленский
#курская область
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