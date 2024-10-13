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Украинские войска угнали всю сельскохозяйственную технику с временно контролируемых ими территорий Кореневского района Курской области. Об этом сообщила глава муниципального образования Марина Дегтярёва в беседе с ТАСС.
Она отметила, что район был полностью разграблен бойцами ВСУ, которые в короткие сроки вывезли всю сельхозтехнику на Украину.
Дегтярёва добавила, что та техника, которую они не смогли вывезти по каким-то причинам, была сожжена.
Кроме того, глава района заявила, что обладает информацией о расправе украинских военных над мирными жителями Курской области во время эвакуации, а также о других многочисленных преступлениях ВСУ.
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Дегтярёва добавила, что та техника, которую они не смогли вывезти по каким-то причинам, была сожжена.
Кроме того, глава района заявила, что обладает информацией о расправе украинских военных над мирными жителями Курской области во время эвакуации, а также о других многочисленных преступлениях ВСУ.
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Анастасия Чинкова