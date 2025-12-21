ВСУ уничтожают дронами своих же штурмовиков, бегущих из поселка Вильча

21 декабря 2025, 18:16

РИА Новости: ВСУ бегут из поселка Вильча, по ним бьют свои же дроны

Фото: iStock/zabelin

Боевики 225-го штурмового полка ВСУ спасаются бегством из поселка Вильча в Харьковской области. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.