ВСУ уничтожают дронами своих же штурмовиков, бегущих из поселка Вильча
Боевики 225-го штурмового полка ВСУ спасаются бегством из поселка Вильча в Харьковской области. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По информации источника, противник покидает позиции небольшими отрядами, перемещаясь через поля. Уточняется, что отступающие подвергаются атакам со стороны своих же военных, служащих ВСУ.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
