Появились новые цифры убитых и раненых боевиков ВСУ при ударе ВС РФ по Полтаве

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При российском ударе по тренировочному центру ВСУ в Полтаве убито и ранено более 300 украинских боевиков, а также иностранных инструкторов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в военной сфере.
«В результате ракетного удара убиты и ранены свыше 300 украинских боевиков. Однозначно среди них были иностранные инструкторы», — говорится в сообщении.
Украинские эксперты полагают, что конечное число погибших может составить до 600 человек. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая дала понять, что удар был нанесён в тот момент, когда проводилось построение личного состава. На Украине по факту происшедшего возбуждено уголовное дело о халатности.
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Элина Позднякова