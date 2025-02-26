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В Раде озвучили кандидатов Путина на пост президента Украины

Дубинский: Кандидатами Путина на пост главы Украины стали Медведчук и Залужный
Фото: iStock/sandsun

Фото: iStock/sandsun

По словам депутата Верховной Рады Александра Дубинского, у российского лидера Владимира Путина есть два кандидата на пост президента Украины. Об этом политик написал в своем telegram-канале.
«Я так понял, у Путина теперь два кандидата на должность президента Украины - Медведчук и Залужный», — пишет Дубинский в своем telegram-канале.

Виктор Медведчук является лидером движения «Другая Украина». Валерий Залужный ранее занимал пост главнокомандующего Вооруженными силами страны. Теперь он на должности посла Украины в Великобритании.

«Радио 1» писало, что по словам Владимира Путина, на сегодняшний день Владимир Зеленский имеет в два раза ниже рейтинг у населения Украины, чем Валерий Залужный. К тому же российский лидер назвал нулевыми шансы главы киевского режима победить на будущих выборах главы государства.

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В Краснодарском крае повреждены жилые дома в результате атаки дронов ВСУ
26 февраля 2025, 04:29

Фото: iStock/NiseriN

В Краснодарском крае получили повреждение жилые дома после атаки украинских беспилотников в ночь на 26 февраля. Об этом пишет Shot.
«Жилые дома повреждены в Краснодарском крае в результате атаки БПЛА ВСУ», — сообщают в telegram-канале.

На данный момент известно о выбитых стеклах в частном доме в станице Старотитаровской. Также в результате налета дронов повреждена крыша домовладения в поселке Стрелка. В Туапсе, после атаки БПЛА, загорелся частный дом, пожар в котором удалось быстро потушить. К тому же обломки беспилотника упали возле частного дома и повредили хозяйственную постройку в селе Джигинка под Анапой. Как отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, пострадавших в результате происшествия нет.


Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов предупреждал о массированной атаке украинских дронов на Крымский мост или Краснодарский край. На первом вводили временное ограничение на движение транспорта.

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Трамп: Украине хватит вооружения до соглашения по урегулированию конфликта
26 февраля 2025, 03:08

Фото: iStock/Olena_Z

Американский президент Дональд Трамп допустил, что Украине хватит вооружения до заключения соглашения между Россией и США по урегулированию конфликта. Об этом он заявил в ходе разговора с журналистами в Овальном кабинете.
«Это может продолжаться некоторое время, может быть, пока мы не заключим соглашение с Россией», — предположил Трамп.

К тому же американский лидер допустил тот факт, что урегулирование украинского конфликта может произойти за короткое время.

Ранее сообщалось о намерении Владимира Зеленского посетить Вашингтон для встречи с Дональдом Трампом. Стороны будут обсуждать сделку по добыче полезных ископаемых на Украине. Встреча запланирована на 28 февраля.

К тому же Трамп поддержал предложение президента РФ Владимира Путина о сделке между США и Россией по редкоземельным металлам. Напомним, что российский лидер предложил Штатам совместно добывать алюминий в Красноярском крае.

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В Сочи ограничена работа аэропорта из-за дронов ВСУ в небе
26 февраля 2025, 02:32

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

В аэропорту города Сочи ввели ограничение на вылет и прилет самолетов из-за украинских беспилотников в небе. Об этом сообщает Shot.
«План «Ковер» введен в аэропорту Сочи. Предварительно, из-за БПЛА ВСУ в небе» — пишут в telegram-канале.

Временные ограничения на вылет и прилет самолетов действуют с 01:47 по московскому времени.

Ранее сообщалось о работе ПВО в городе Анапа Краснодарском крае. Местные жители рассказывают о взрывах в небе над регионом.

О налете украинских беспилотников предупреждал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его информации, дроны двигаются в сторону Крымского моста, или Краснодарского края.

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Shot: Минимум пять взрывов прогремело в Анапе на фоне работы ПВО
26 февраля 2025, 02:04

Фото: iStock/Leonid Ikan

В городе Анапа Краснодарского края прогремело не менне пяти взрывов, предварительно из-за работы ПВО. Об этом сообщает Shot.
«Минимум пять взрывов прогремело в Анапе Краснодарского края. По предварительным данным, сработала система ПВО», — пишут в telegram-канале.

По словам местных жителей, всего прогремело от пяти до десяти взрывов. Хлопки были слышны в районе поселков Виноградный, Витязево и непосредственно над городом Анапа. Информации о пострадавших и повреждениях пока нет.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов предупредил о запуске с Украины нескольких десятков дронов. Беспилотники направились в сторону Крымского моста, или Краснодарского Края. На первом уже перекрыто движение транспорта.

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Трамп оценил сделку с Украиной по полезным ископаемым в триллион долларов
26 февраля 2025, 01:24

Фото: iStock/Andrii Atanov

Президент США Дональд Трамп оценил будущую сделку по украинский редкоземельным металлам в один триллион долларов. Об этом американский лидер сообщил журналистам в Овальном кабинете.
«Это очень большая сделка. Это может быть сделка на триллион долларов», — прокомментировал Трамп будущую сделку между Киевом и Вашингтоном.

Напомним, что представительства Украины и США договорились о заключении сделки по редкоземельным металлам 25 февраля. Подписание договора запланировано в пятницу. К тому же Владимир Зеленский планирует встретиться с Дональдом Трампом 28 февраля в Вашингтоне, где они обсудят условия соглашения.

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