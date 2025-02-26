В Раде озвучили кандидатов Путина на пост президента Украины

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По словам депутата Верховной Рады Александра Дубинского, у российского лидера Владимира Путина есть два кандидата на пост президента Украины. Об этом политик написал в своем telegram-канале.
«Я так понял, у Путина теперь два кандидата на должность президента Украины - Медведчук и Залужный», — пишет Дубинский в своем telegram-канале.
Виктор Медведчук является лидером движения «Другая Украина». Валерий Залужный ранее занимал пост главнокомандующего Вооруженными силами страны. Теперь он на должности посла Украины в Великобритании.
«Радио 1» писало, что по словам Владимира Путина, на сегодняшний день Владимир Зеленский имеет в два раза ниже рейтинг у населения Украины, чем Валерий Залужный. К тому же российский лидер назвал нулевыми шансы главы киевского режима победить на будущих выборах главы государства.
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Иван Мусатов