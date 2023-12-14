Последние новости СВО: где усложнилась ситуация для ВСУ, где атакуют ВС РФ

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Киевский режим предпринял очередную попытку атаки российских территорий с помощью беспилотников. На линии фронта ВСУ пытались перейти в наступление на нескольких участках, но российские бойцы сдерживают противника и вынуждают украинскую группировку отойти на прежние позиции. Редакция «Радио 1» расскажет о последних событиях в зоне проведения спецоперации и о том, где удалось продвинуться ВС РФ.
Над Московской и Калужской областями перехватили и уничтожили девять беспилотников
Девять дронов ВСУ были перехвачены и уничтожены над территорией Московской и Калужской областей, об этом сообщает Минобороны РФ. Украинские боевики использовали для атак беспилотники самолетного типа. В результате происшествия, пострадавших и разрушений нет. Все БПЛА перехвачены российской системой ПВО. В министерстве назвали произошедшее попыткой осуществления террористического акта киевским режимом.
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Штурмовики ВДВ уничтожили подразделение ВСУ у Работино
Штурмовые отряды Воздушно-десантных войск России уничтожили бойцов ВСУ в ходе атаки на украинский опорный пункт в районе села Работино в Запорожской области. Два украинских военных были взяты в плен. Об этом сообщает издание РИА Новости, ссылаясь на данные российского оборонного ведомства. Сопротивление противника на указанном направлении было подавлено с помощью осколочных гранат и стрелкового оружия.
После уничтожения подразделения врага, ВС РФ укрепили свое положение на освобожденных позициях и произвели зачистку территории.
Российские «Грады» уничтожили позиции ВСУ под Красным Лиманом
Расчеты реактивной системы залпового огня «Град» уничтожили замаскированные позиции украинских бойцов на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Атака была произведена в ночное время. Количество ликвидированных бойцов ВСУ министерство не привело.
Взрывы на Украине
Минувшей ночью взрыв прозвучал в городе Снегирёвка на подконтрольной Киеву территории. Об этом сообщает издание «Общественное». Информации о разрушениях в настоящее время нет. Кроме того, сигналы воздушной тревоги сработали в Херсонской и Николаевской областях.
Последние новости СВО
ВСУ попытались перейти в атаку на окраине Авдеевки. Российские бойцы ведут постоянный огонь по врагу, который расположился в коттеджном поселке «Винограндники». Об этом сообщает телеграм-канал «Рыбарь». По информации портала, украинское командование распорядилось о возобновлении наступления и контратаках после того, как ВС РФ освободили Марьинку.
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Очередная атака пехоты украинских боевиков отражена у Вербового. ВСУ намеревались продвинуться вглубь российских позиций и применили кассетные боеприпасы. Наступление врага было отражено. Российские бойцы продвинулись у Работино.
Ситуация на Херсонском направлении для противника складывается сложная. ВСУ испытывают сложности со снабжением. ВС РФ пытаются выбить противника из Крынок.
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