В Днепре обрушилась часть многоэтажного девятиэтажного дома

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Глава днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак написал в своем Telegram-канале, что в украинском городе Днепре обрушилась часть поврежденного после взрыва жилого девятиэтажного дома.
По словам Лысака, причиной взрыва стал ракетный удар. Он отметил, что в доме пострадали 4 верхних этажа.
Согласно предварительным данным, в квартирах могут быть заблокированы люди, как и в машинах вокруг места происшествия. Всего, по информации главы днепропетровской ОВА, в результате взрывов в Днепре пострадали девять человек, среди них один ребенок.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Согласно предварительным данным, в квартирах могут быть заблокированы люди, как и в машинах вокруг места происшествия. Всего, по информации главы днепропетровской ОВА, в результате взрывов в Днепре пострадали девять человек, среди них один ребенок.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова