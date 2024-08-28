Курское направление





Страшная находка ВС РФ

Фото: Минобороны РФ

Белгородская область

ВСУ продолжают удерживать контроль над некоторой частью Курской области и стремятся совершить новый прорыв, однако все попытки проникнуть вглубь обороны РФ оперативно пресекаются.В настоящее время насчитывается пять бригад ВСУ, которые потерпели поражение на Курском направлении. Об этом сообщил замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. По его словам, речь идет о 61-й бригаде, 80-й и 82-й. 92-я и 95-я бригады сейчас также терпят крах.Интенсивные столкновения зафиксированы возле населённого пункта Малая Локня, где силы «Север» успешно отражают атаки противника. В Суджанском районе наблюдаются попытки противника начать активное наступление на населённые пункты Коренево и Кремяное, однако все атаки были отбиты.Также есть информация, что противник потерял до 400 человек и 30 единиц техники, включая две установки РСЗО HIMARS в Сумской области.Российские военнослужащие обнаружили у одного из ликвидированных боевиков ВСУ клеймо с гербом Украины. Военный корреспондент Евгений Лисицын отметил, что такие предметы противник использует для пыток и издевательств над пленными. Появились свидетельства о присутствии американских наемников, которые подтвердили свою деятельность в Курской области. Один из них, служивший снайпером, сообщил о хаосе в регионе и о том, как его группа не смогла выполнить задачу.









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Фото: iStock/Olena Bartienieva







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