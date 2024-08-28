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Из подконтрольного ВСУ Селидово в ДНР эвакуируют органы власти и все службы. Об этом пишет РИА Новости.
По словам источника агентства, в городе нет коммунальных служб, а в начале августа выехала администрация. Помимо этого, из Селидово выехала налоговая. Отмечается, что в городе почти нет связи, воды, газа и света.
Местные жители считают, что скоро в городе будут проходить активные боевые действия, поэтому они запаслись едой, а также оборудовали себе подвалы.
Вооружённые силы России успешно продвигаются в Донецкой Народной Республике, уверенно освобождая всё новые населённые пункты и города. Ранее обобщалось, что российские военные освободили населенный пункт Орловка в ДНР, уничтожив за сутки до 530 боевиков ВСУ.
До этого советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский заявил, что ВС РФ могут в ближайшее время взять под контроль населенный пункт на покровском направлении — город Селидово. Кимаковский отметил, что украинские войска не успели выстроить линию обороны в городе.
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Местные жители считают, что скоро в городе будут проходить активные боевые действия, поэтому они запаслись едой, а также оборудовали себе подвалы.
«Недавно был период, когда в городе вообще никого не было (городские службы, военные), а сейчас в город активно заходят украинские военные, готовятся воевать», — сказал источник.
Вооружённые силы России успешно продвигаются в Донецкой Народной Республике, уверенно освобождая всё новые населённые пункты и города. Ранее обобщалось, что российские военные освободили населенный пункт Орловка в ДНР, уничтожив за сутки до 530 боевиков ВСУ.
До этого советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский заявил, что ВС РФ могут в ближайшее время взять под контроль населенный пункт на покровском направлении — город Селидово. Кимаковский отметил, что украинские войска не успели выстроить линию обороны в городе.
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Дарья Осипова