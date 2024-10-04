Названо число наемников в рядах ВСУ

ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС, в районе города Курчатов было зафиксировано четыре удара, но все они оказались безуспешными благодаря эффективной работе системы ПВО. В Угледаре российские войска продолжают зачистку населенного пункта от остатков украинских боевиков. О последних событиях в зоне СВО на 4 октября расскажет «Радио 1».