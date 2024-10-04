Названо число наемников в рядах ВСУ

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В рядах ВСУ больше всего присутствуют наемники из Грузии, Франции и Польши. Об этом рассказал директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников, выступая в Астане на 55-м заседании СОРБ.
«Численность сформированного Западом "Интернационального легиона территориальной обороны Украины" достигла 18 тысяч человек из более 85 стран, включая государства постсоветского пространства», — сказал Бортников.
Он отметил, что больше всего на Украине наемников из Польши, Франции и Грузии. При этом в последнее время там все чаще начали встречаться военные из стран Латинской Америки.
Бортников пояснил, что вербовка наемников в ВСУ за рубежом ведется с позиций украинских загранучреждений.
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Элина Позднякова