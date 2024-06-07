ВСУ в ходе выборов в России применяли фосфорные боеприпасы под Энергодаром

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Ввоенные ВСУ в ходе проведения президентских выборов в России в марте использовали беспилотники, оснащенные фосфорными боеприпасами, для обстрелов мирного населения в районе города Энергодар в Запорожской. Об этом рассказал командир одного из подразделений 1197-го полка ВС России в разговоре с РИА Новости.
До этого оперативные службы Запорожской области несколько раз сообщали об атаках ударных украинских беспилотников как по Энергодару, так и по территории Запорожской АЭС.
Фосфорные боеприпасы являются типом зажигательных боеприпасов, которые снаряжены белым фосфором. Несколько международных конвенций запрещают их, поскольку они причиняют чрезмерные повреждения и имеют неизбирательное действие.
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«Во время выборов в одном из населенных пунктов (около Энергодара - ред.) был применен дрон с фосфорным боеприпасом. Штуки три прилетело. Обошлось без жертв», — заявил военнослужащий.
Фосфорные боеприпасы являются типом зажигательных боеприпасов, которые снаряжены белым фосфором. Несколько международных конвенций запрещают их, поскольку они причиняют чрезмерные повреждения и имеют неизбирательное действие.
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Алина Юрчак