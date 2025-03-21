Фото: iStock/Jakub Laichter
ВСУ потеряли 300 человек при попытке вторжения в Белгородскую область, такие данные приводит Mash.
По данным издания, российские бойцы остановили ВСУ в лесопосадках южнее Демидовки. Там боевики лишились военной техники. После этого десант начал высаживаться ближе к своей границе и предпринял попытки там закрепиться. Однако российские FPV-дроны им активно мешали.
Отмечается, что при попытке вторжения на территорию Белгородской области противник потерял порядка 300 человек. Российские бойцы гонят остатки украинских подразделений к границе, не давая ВСУ закрепиться в серой зоне.
Тем временем противник продолжает стягивать силы в украинское село Марьино. Также зафиксирован подъезд новых резервов со стороны Сум. На сегодняшний день ВСУ не смогли добиться успехов на российской территории.
Читайте также:
Бои в Белгородской области, наступление ВС РФ под Курском и успехи в Купянске: последние новости СВО
ВСУ оставили значительную часть техники при отступлении в Курской области
Появились подробности подрыва боевиками ВСУ газоизмерительной станции «Суджа»
Отмечается, что при попытке вторжения на территорию Белгородской области противник потерял порядка 300 человек. Российские бойцы гонят остатки украинских подразделений к границе, не давая ВСУ закрепиться в серой зоне.
Тем временем противник продолжает стягивать силы в украинское село Марьино. Также зафиксирован подъезд новых резервов со стороны Сум. На сегодняшний день ВСУ не смогли добиться успехов на российской территории.
Читайте также:
Бои в Белгородской области, наступление ВС РФ под Курском и успехи в Купянске: последние новости СВО
ВСУ оставили значительную часть техники при отступлении в Курской области
Появились подробности подрыва боевиками ВСУ газоизмерительной станции «Суджа»
Элина Позднякова