В Запорожской области взрывы разрушили объекты инфраструктуры

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Утром 11 июля глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил о взрыве на объекте инфраструктуры. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
«Поступили… сообщения о разрушении… объектов инфраструктуры», – опубликовал пост Федоров.
О том, какие именно объекты стали целью ВС РФ украинская сторона не сообщила. Минобороны РФ информацию не комментировало.
Прежде сообщалось, что российская система ПВО минувшей ночью уничтожила пять украинских беспилотников над несколькими регионами. Так, ВСУ пытались атаковать дронами Брянскую, Тамбовскую, Тульскую и Московскую области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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