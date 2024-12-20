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ВСУ выпускает ложные воздушные цели в направлении Севастополя

Развожаев: ВСУ выпустили ложные цели в направлении Севастополя
Фото: iStock/Harry Wedzinga

Фото: iStock/Harry Wedzinga

В пятницу, 20 декабря, ВСУ выпускали в направлении Севастополя в пятницу утром ложные цели, а не реальные снаряды, из-за чего в городе долго звучала сирена, предупреждающая об опасности с воздуха. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев.
«Короткий временной промежуток между сигналом тревоги и сигналом отбоя — так как ВСУ сегодня запускают ложные цели», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Однако он призвал местных жителей не пренебрегать мерами безопасности в случае воздушной тревоги.



По данным Минобороны, минувшей ночью средства ПВО сбили 36 украинских беспилотников. Из них 16 ликвидировали в Краснодарском крае, 14 – в акватории Черного моря. Еще пять украинских дронов сбили в Белгородской области и один – в Курской.

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Песков: стоит говорить о кавычках в высказывании президента РФ про дуэль «Орешником»
20 декабря 2024, 13:25

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова лидера государства Владимира Путина, который предложил провести высокотехнологичную дуэль баллистической ракеты средней дальности «Орешник» и систем западных ПВО, установленных на Украине.
Дмитрий Песков обращает внимание, что «очень важно говорить о кавычках в высказываниях президента в контексте того вопроса, который ему задали».

«Это же не его была инициатива. Его попросили объяснить возможно уязвимость и поэтому президент как он обычно делает достаточно детально рассказывал о том, как работает эта ракета и так далее», — подчеркнул пресс-секретарь президента Российской Федерации.

Дмитрий Песков подчеркнул, что «хорошо известна» позиция РФ по ударам дальнобойным оружием Запада по территории России.

Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что подобные удары по территории РФ уже наносились. Владимир Путин передавал, что ответные действия будут каждый раз, добавил Дмитрий Песков.

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#орешник
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ВС РФ сбили самолет МиГ-29 и 519 украинских БПЛА
Системы ПВО РФ за неделю сбили самолет МиГ-29 и 519 украинских беспилотников
20 декабря 2024, 13:07

Фото: istockphoto/zim286

За минувшую неделю российские средства противовоздушной обороны (ПВО) продемонстрировали высокую эффективность, сбив украинский истребитель МиГ-29, а также 519 беспилотных летательных аппаратов. Об этом проинформировало Министерство обороны Российской Федерации.
Согласно официальным данным, в ходе операции были уничтожены также шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, три крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow, разработанные в Великобритании, а также управляемая ракета большой дальности «Нептун». Кроме того, российские ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы Hammer, произведенные во Франции, и 18 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, также американского производства.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

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#россия
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#пво
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Выбор цели по пункту управления СБУ – это возмездие за убийство Кириллова
Главред Коротченко назвал возмездием выбор цели по пункту управления СБУ
20 декабря 2024, 13:05

Фото: iStock/vadimrysev

Выбор цели по пункту управления СБУ связан с возмездием за убийство в Москве начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Об этом заявил главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
Ранее в этот день Минобороны России сообщило о нанесении группового удара оружием большой дальности в ответ на обстрел ВСУ шестью оперативно-тактическими американскими ракетами ATACMS и четырьмя британскими крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow предприятия «Комбинат Каменский» в Ростовской области. В результате российского удара были поражены пункт управления СБУ, позиции ЗРК Patriot и конструкторское бюро «Луч» в Киеве, производящее крылатые ракеты наземного базирования РСЗО «Ольха» и ракетные комплексы «Нептун».

По словам Коротченко, выбор целей осуществлялся с позиции возмездия за подготовленное и реализованное СБУ убийство генерала Кириллова. В этом случае такая практика является правомерной и соответствующей нормам международного права.

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#вс рф
#всу
#сбу
#убийство
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За неделю на линии боевого соприкосновения в плен сдались 59 украинских военных
20 декабря 2024, 12:47

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

На фоне продолжающихся боевых действий в рамках специальной военной операции, Минобороны России сообщило о том, что за последнюю неделю 59 украинских военнослужащих сдались в плен российским подразделениям. Об этом МО проинформировало в своей сводке.
«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 59 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

На Украине призвали к эвакуации из подконтрольного ВСУ Херсона. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
#вс рф
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#сбу
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Российские военные освободили Успеновку и Новопустынку в ДНР
20 декабря 2024, 12:21

Фото: istockphoto/rarrarorro

Российские военные освободили Успеновку и Новопустынку в ДНР. Об этом проинформировало Минобороны РФ в своей сводке.
Вооружённые силы РФ успешно продвигаются в Донецкой Народной Республике, уверенно освобождая всё новые населённые пункты и города. Ранее стало известно, что российские бойцы взяли под контроль населенный пункт Берестки в Донецкой народной республике.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. В июне президент предложил варианты мирного разрешения конфликта, включая немедленное прекращение огня, вывод украинских войск и отказ Киева от вступления в НАТО. Он также отметил необходимость демилитаризации и денацификации Украины, принятия нейтрального статуса и отмены санкций против России.

Ранее стало известно, что на Украине призвали к эвакуации из подконтрольного ВСУ Херсона. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
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«Ад»: На Украине призвали к эвакуации из подконтрольного ВСУ Херсона
Назначенный Киевом глава Херсонской ОВА Прокудин призвал жителей к эвакуации
20 декабря 2024, 12:20

Фото: istockphoto/Aleksandr Mokshyn

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин опубликовал обращение в своем Telegram-канале, в котором призвал жителей Херсона и его пригородов к эвакуации.
Он отметил, что регион сталкивается с массированными обстрелами, в результате которых страдает критическая инфраструктура. Прокудин описал текущую ситуацию как «ад».

Прокудин предупредил о предстоящих тяжелых днях и подчеркнул, что напряженность сохранится на протяжении всех праздников. Он призвал граждан не выходить на улицы без необходимости и настоятельно рекомендовал эвакуироваться в более безопасные районы области и других регионов Украины.

Военные ВС РФ регулярно наносят удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. По словам президента России Владимира Путина, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в РФ.

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#всу
#вс рф
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Взвод ВСУ под видом бойцов ВС РФ расстреливал мирных жителей Курской области
20 декабря 2024, 11:40

Фото: iStock/Artem Zakharov

Военнопленный боец ВСУ Богдан Никитченко рассказал, что украинский взвод пулемётчиков под видом российских военных расстреливал мирных жителей в Курской области. Кадры с его рассказом представила пресс-служба Минобороны России.
Пленный рассказал, что взвод пулемётчиков ВСУ, в составе которого было порядка десяти человек, заходил в российские населённые пункты и расстреливал мирных жителей и военных под видом бойцов ВС РФ.

Также солдат подчеркнул, что командование ВСУ в настоящее время отправляет в Курскую область «всех, кого можно нагнать», поскольку армия не может удержать занятые позиции.

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#курская область
#жители
#сво
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Очевидцы сообщили о пожаре около военного завода «Артем» в Киеве после серии взрывов
ТАСС: в районе военного завода Артем виден пожар после серии взрывов в Киеве
20 декабря 2024, 11:31

Фото: iStock/Distortion Media

Очевидцы сообщают о пожаре в районе военного завода имени Артема в Киеве после прошедшей серии взрывов. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что возгорание замечено около оборонного предприятия после взрывов на станции метро «Лукьяновская».

Ранее в этот день Telegram-канал SHOT писал, что ВС РФ наносят массированный удар по Украине. По предварительным сведениям, под удары попали центры принятия решений и энергообъекты.

Также мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в Киеве в результате удара получила повреждения тепломагистраль. Кроме того, пожар вспыхнул в Шевченковском районе украинской столицы.

Кроме того, украинское издание «Страна» пишет, что после обстрела загорелись склады в Бориспольском районе Киевской области.

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#удар
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Появилось видео подрыва пятиэтажки с ВСУ методом «донецкого регби»
20 декабря 2024, 11:14

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Опубликованы кадры уничтожения пятиэтажного дома, в котором находились бойцы ВСУ. Видео метода «донецкого регби» представлено в Telegram-канале WarGonzo.
В посте указано, что российские военные под прикрытием дружественного огня забрасывают противотанковые мины в каждый из подъездов дома, после чего в течение нескольких секунд здание складывается.

Эту операцию в районе Курахово в ДНР провели штурмовики 110-й бригады ВС РФ.

Ранее телеканал RT рассказал историю российского бойца, который получил 50 осколочных ранений, но смог выжить, два дня ползком добираясь до своих. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
#вс рф
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