ВСУ выпускает ложные воздушные цели в направлении Севастополя

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В пятницу, 20 декабря, ВСУ выпускали в направлении Севастополя в пятницу утром ложные цели, а не реальные снаряды, из-за чего в городе долго звучала сирена, предупреждающая об опасности с воздуха. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев.
«Короткий временной промежуток между сигналом тревоги и сигналом отбоя — так как ВСУ сегодня запускают ложные цели», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Однако он призвал местных жителей не пренебрегать мерами безопасности в случае воздушной тревоги.
По данным Минобороны, минувшей ночью средства ПВО сбили 36 украинских беспилотников. Из них 16 ликвидировали в Краснодарском крае, 14 – в акватории Черного моря. Еще пять украинских дронов сбили в Белгородской области и один – в Курской.
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