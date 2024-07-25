Харьковская область за 48 часов побила рекорд длительности воздушной тревоги

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Харьковская область побила рекорд по продолжительности воздушной тревоги, сирены звучат в регионе уже больше 48 часов, следует из данных официального ресурса по оповещению населения.
Указывается, что по информации на 18:50 четверга, 25 июля, регион остается в красной зоне уже больше двух полных дней — 48 часов и 17 минут.
Предыдущий самый долгий сигнал воздушной тревоги в Харьковской области длился 1 полные сутки плюс 14 часов 16 минут.
Ранее сообщалось, что сегодняшняя ночь для Украины стала самым настоящим ужасом. Российские военные уничтожили десятки объектов боевиков ВСУ по всей стране, превратив их в пыль под ударами ракет и беспилотников. По предварительным данным в Харькове были уничтожены четыре крупные цели. Подробнее о произошедших событиях рассказывала редакция «Радио 1».
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Предыдущий самый долгий сигнал воздушной тревоги в Харьковской области длился 1 полные сутки плюс 14 часов 16 минут.
Ранее сообщалось, что сегодняшняя ночь для Украины стала самым настоящим ужасом. Российские военные уничтожили десятки объектов боевиков ВСУ по всей стране, превратив их в пыль под ударами ракет и беспилотников. По предварительным данным в Харькове были уничтожены четыре крупные цели. Подробнее о произошедших событиях рассказывала редакция «Радио 1».
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Данил Пономарев