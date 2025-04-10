ВСУ впервые применили БПЛА вертолётного типа при атаке на РФ

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Минувшей ночью ВСУ впервые применили беспилотники вертолётного типа для атаки на подмосковный Наро-Фоминск. Предварительно, это украинский дрон «Рамзай» RZ-500, пишет Mash.
По данным издания, такие беспилотники могут лететь ниже и долго оставаться незамеченными. Однако дальность его полёта меньше — до 300 км. Подобные дроны представляют большую опасность для приграничных городов.
Накануне, по данным Mash, около 22:30 в Наро-Фоминске силы противовоздушной обороны сбили БПЛА ВСУ. В аэропорту Внуково временно вводился план «Ковёр».
В Минобороны РФ утром 10 апреля сообщили об уничтожении 42 украинских беспилотников над российскими регионами. Один дрон ликвидировали в столичном регионе.
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Накануне, по данным Mash, около 22:30 в Наро-Фоминске силы противовоздушной обороны сбили БПЛА ВСУ. В аэропорту Внуково временно вводился план «Ковёр».
В Минобороны РФ утром 10 апреля сообщили об уничтожении 42 украинских беспилотников над российскими регионами. Один дрон ликвидировали в столичном регионе.
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Элина Позднякова