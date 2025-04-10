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Около 7:05 по московскому времени дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) России успешно уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, которые были обнаружены над территорией Курской области. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Ранее МО РФ сообщало, что прошедшей ночью дежурные силы ПВО Российской Федерации успешно уничтожили 42 беспилотных летательных аппарата (БПЛА), направленных с территории Украины.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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Ранее МО РФ сообщало, что прошедшей ночью дежурные силы ПВО Российской Федерации успешно уничтожили 42 беспилотных летательных аппарата (БПЛА), направленных с территории Украины.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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Дарья Осипова