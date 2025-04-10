В Курской области уничтожены шесть украинских беспилотников

Около 7:05 по московскому времени дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) России успешно уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, которые были обнаружены над территорией Курской области. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.