В Воронежской области озвучили последствия ночной атаки БПЛА ВСУ

26 апреля 2026, 19:31

Губернатор Гусев: БПЛА ВСУ повредили три дома и ЛЭП в Воронежской области

Фото: istockphoto/zhengzaishuru

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в Telegram, что минувшей ночью над регионом сбили 13 украинских беспилотников.