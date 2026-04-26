В Воронежской области озвучили последствия ночной атаки БПЛА ВСУ

Губернатор Гусев: БПЛА ВСУ повредили три дома и ЛЭП в Воронежской области
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в Telegram, что минувшей ночью над регионом сбили 13 украинских беспилотников.



Дроны нейтрализовали в пригороде Воронежа и шести областных районах. В результате падения обломков БПЛА в одном из муниципалитетов повредило фасад и остекление двух жилых домов, а также автомобиль, гараж, ограждение и уличную линию электропередачи. По предварительным данным, пострадавших нет.

Как сообщила пресс-служба Минобороны РФ в мессенджере Max, за минувшие сутки российские военные уничтожили 530 украинских беспилотников самолетного типа, а также семь авиабомб и два снаряда HIMARS. Только за ночь (с 20:00 до 07:00) сбили 203 дрона.

Атаке подверглись 16 российских регионов, кроме того, беспилотники перехватывались над акваторией Черного моря.

Никита Кротов

