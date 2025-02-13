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В ходе недавних переговоров по рации украинские военнослужащие начали применять новый термин «кактус» для обозначения убитых в боевых действиях. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер», который опубликовал фрагменты перехваченных разговоров.
Бойцы группировки войск «Север» отмечают, что впервые столкнулись с этим термином и предполагают, что он может быть частью попытки украинского командования скрыть реальные потери своих войск в ходе неудачного контрнаступления. В сообщениях также говорится, что враг, судя по всему, намерен любой ценой минимизировать информацию о своих потерях.
Перехваченные переговоры были зафиксированы в окрестностях Суджи. В них также упоминается приказ главкома ВСУ Александра Сырского, в котором командованию предписано эвакуировать технику и тела погибших бойцов из районов Черкасской Конопельки и Фанасеевки «любой ценой». При этом другие участки фронта в приказе не рассматриваются.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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Перехваченные переговоры были зафиксированы в окрестностях Суджи. В них также упоминается приказ главкома ВСУ Александра Сырского, в котором командованию предписано эвакуировать технику и тела погибших бойцов из районов Черкасской Конопельки и Фанасеевки «любой ценой». При этом другие участки фронта в приказе не рассматриваются.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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Дарья Осипова