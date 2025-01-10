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ВСУ пленили в районе Купянска гражданин Италии Джанни Ченни, который добровольно вступил в ряды ВС РФ, а до этого работал пиццайоло в ресторане «Анима» в Самаре. Об этом сообщает издание Today.it.
Предполагается, что Ченни попал в плен к ВСУ 7 или 8 января в районе Купянска во время разведывательной операции в тылу украинской армии. Однако официально информацию не подтверждали.
Сообщается, что итальянец добровольно вступил в ряды ВС РФ в ноябре 2024 года и вступил в бронетанковый полк. До этого он работал в самарской пиццерии, которая принадлежит Джангуидо Бреддо, почетному консулу Италии в Самаре. До переезда в Россию Ченни работал в Неаполе и в Финляндии.
Итальянец родился 19 августа 1973 года. У него есть жена и двое детей.
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Сообщается, что итальянец добровольно вступил в ряды ВС РФ в ноябре 2024 года и вступил в бронетанковый полк. До этого он работал в самарской пиццерии, которая принадлежит Джангуидо Бреддо, почетному консулу Италии в Самаре. До переезда в Россию Ченни работал в Неаполе и в Финляндии.
Итальянец родился 19 августа 1973 года. У него есть жена и двое детей.
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Элина Позднякова